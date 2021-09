Pas seulement James Bond : tout sur Daniel Craig dans Knives Out 2

La course de Daniel Craig a été traversé par la saga de James Bond: depuis 2006, l’acteur britannique a incarné l’espion qui cumule plus de 24 films et qui sera en avant-première Pas le temps de mourir Bientôt disponible. Ce film signifiera les adieux à la franchise de l’artiste, qui a déjà plusieurs projets à l’ordre du jour qui n’ont rien à voir avec Bond. L’un d’eux dans couteaux dehors 2, la suite du thriller sorti en 2019.







Dirigée par Rian Johnson, Entre rasoirs et secrets 2 -comme il est traduit pour l’Amérique latine- déjà tournage terminé et maintenant il est en post-production dans l’espoir de sortir Bientôt disponible, si la pandémie de Covid-19 accompagne sans restrictions. Tout au long de son processus de création, peu à peu certains détails du film ont été dévoilés. Ici, nous vous disons tout ce qui est connu jusqu’à présent!







À quoi ressemblera Knives Out 2 ?

Selon son propre réalisateur publié sur les réseaux sociaux, les enregistrements ont eu lieu en Grèce. Johnson a écrit dans Twitter: « Merci à toutes les personnes formidables ici et à notre équipe locale, qui l’ont tué. (métaphoriquement pas un spoiler)”. Il y a quelques jours à peine, il s’adressait à nouveau à ses abonnés : « Nous venons de terminer la production de la production du suivant mystère Benoit Blanc. Beaucoup d’amour et de gratitude à notre casting”.

30 juillet 2021





Votre première partie – disponible sur Amazon Prime Vidéo– Ce fut un succès : il a été nominé pour le Oscars du meilleur scénario original et s’est distingué par son casting prestigieux parmi ceux qui ont excellé Ana de Armas, Chris Evans et Jamie Lee Curtis, parmi beaucoup d’autres. Daniel Craig était l’un des protagonistes et jouait le détective Blanc, il reviendra donc analyser une autre affaire.

Nous venons de terminer la production du prochain mystère Benoit Blanc et j’ai enfin regardé Annette et putain de merde, c’est incroyable. J’envoie tant d’amour et de gratitude à notre équipe et à nos acteurs INCROYABLES et à Leos Carax ! -Rian Johnson (@rianjohnson)

13 septembre 2021





Parmi les figures qui composeront le nouveau casting, la présence de Kate Hudson, Dave Bautista, Edwad Norton, Leslie Odom Jr. Kathryn Hahn, Madelyn Cline, Jessica Henwick et Janelle Monae. En outre, couteaux dehors 2 va venir a Netflix, qui a déjà assuré qu’il y aura un troisième versement dont l’argument est inconnu.