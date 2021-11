Pas seulement Jake Gyllenhaal : la chanson de Taylor Swift dédiée à Tom Hiddleston

Les rapides ils ne peuvent pas exiger plus. Et c’est que sa plus grande idole, Taylor Swift, a surpris tout le monde la semaine dernière avec la sortie de Rouge (version de Taylor). Non seulement il a sorti le nouvel enregistrement de l’album publié en 2012 -Après la polémique avec la maison de disques qui l’a accompagnée tout au long de sa carrière- mais a également réalisé un court métrage de sa chanson Trop bien où il fait clairement référence à sa romance avec Jake Gyllenhaal.

Les réseaux sociaux étaient remplis de blagues et de mèmes faisant allusion à ce couple et tout a été encore amélioré avec le lancement de la bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, trilogie dans laquelle l’acteur avait son personnage de méchant. Mais il n’était pas le seul acteur de la Univers cinématographique Marvel avec qui le chanteur avait une relation. C’était aussi le cas avec Tom Hiddleston, l’étoile qui personnifie Loki et que cette année, il a créé sa propre série dans Disney +.

Il est courant d’entendre que pour chacun de ses anciens partenaires, Taylor écrit une chanson. Et l’acteur britannique n’a pas été en reste puisque Swift a également préparé un thème. Il s’agit de Escapade Voiture, qui fait partie de l’album sorti en 2017., Réputation. Il est évident qu’il a été une inspiration évidente lors de la composition puisque leur relation a eu lieu à partir de juin à septembre 2016.

Quels sont les indices ? La chanteuse explique qu’une romance s’est terminée trop rapidement pour en commencer une autre, quelque chose comme ce qui s’est passé avec la fin de son lien avec Calvin Harris et le début avec Tom Hiddleston. Parlez également de l’endroit où vous vous êtes rencontré et mentionnez un endroit avec « cravates noires et mensonges blancs« , une phrase qui peut être étroitement liée à leur première rencontre dans le Gala du Met.

Le couple a conquis les fans après les avoir vus très heureux de profiter de la plage où elle a son manoir à Rhode Island et plus tard à Angleterre, Australie et Italie. De plus, Tom portait un T-shirt qui disait : « J’aime TS ». Leurs vies empruntent aujourd’hui des chemins séparés et très différents les uns des autres. Cependant, ses followers – loin de lui en vouloir comme Gyllenhaal – s’en souviennent comme l’un des meilleurs moments personnels de leur artiste préféré.

