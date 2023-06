Pas seulement Intrigue: autres films de Viola Davis que vous pouvez regarder sur Netflix

Fauteuil Releveur Cuir 2 moteurs VIENNA 2 couleurs au choix

Ce fauteuil releveur est elegant et raffine en cuir de belle qualite (au choix cuir noir ou cuir beige). Grace a sa telecommande et a ses deux moteurs, vous pouvez facilement lever ou baisser le dossier et le repose-pieds, independamment l un de l autre. Vous pouvez ainsi regarder la television en levant vos jambes, ou vous allongez totalement. Vous choississez la position qui vous sied. Vous pouvez egalement relever le fauteuil vers l avant pour vous lever plus facilement. L assise est bien confortable avec une haute densite de mousse de 28 kg / m3. Le renfort sur les lombaires et les reins apporte un soutien parfait. Ce modele existe egalement en 1 moteur : voir NEW BROOK 1 2 moteurs (permet de relever ou de baisser independament le dossier du siege ou le repose jambe) Repose pieds incorpore Repose tete incorpore 2 poches de rangement surpiquees (1 de chaque cote du fauteuil) Telecommande simple d utilisation Assise : mousse Polyurethane 28 kg / m3 Dossier : mousse Polyurethane 25 kg / m3 Revetement : assise, dossier, accoudoirs recouverts cuir vachette de haute qualite rectifie et pigmente. Tannage au sel de chrome. Arriere et plates bandes recouverts simili cuir polyurethane. Hauteur totale : 108 cm Profondeur totale ferme : 90 cm Profondeur totale allonge : 172 cm Largeur totale : 86,5 cm Hauteur d assise : 48 cm Profondeur d assise : 54 cm Largeur d assise large : 53 cm Angle d inclinaison en position completement allongee : allongement au dessus des 3/4 (140 ) Cable secteur 230 V Certification CE Poids fauteuil : 45 kg Poids maxi utilisateur recommande : 120 kg Couleur : cuir Noir ou Beige Garantie 2 ans (pieces, structure, moteur) Reference : New VIENNA cuir 2 moteurs LATITUDE Marque - Fournisseur : Seniortys - France Livraison standard gratuite : Depose a domicile en Rez de chausse Possibilite option installation du fauteuil a l etage ou en rez de chausse par 2 livreurs (fauteuil monte a l etage si etages, deballe et installe, avec evacuation des emballages). Surcout de +149 (selectionner l option Installation a l etage) Service Apres Vente de qualite assure sur toute la France metropolitaine