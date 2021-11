Pas seulement Harry Potter : 7 films de Daniel Radcliffe à regarder sur Netflix, Prime Video, HBO Max et Star +

in

fait exactement il y a 20 ans, un garçon a surpris le monde avec son interprétation de Harry Potter dans une saga fantastique très innovante. Aujourd’hui, il est l’un des acteurs les plus reconnus de l’industrie et, comme il a grandi devant les caméras, son talent aussi. Par conséquent, nous vous présentons ici 7 films mettant en vedette Daniel Radcliffe que pouvez-vous voir dans Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max et Star +. Ne manquez pas la liste complète !

+ 7 films de Daniel Radcliffe à diffuser

7. Naufrage

Créé en 2015. et disponible en Netflix, ce film a la participation du protagoniste de Harry Potter jouer un personnage très différent : un promeneur de chiens. Avec les représentations de Amy Schumer, Bill Harder et Brie Larson raconte l’histoire d’Amy, une femme célibataire prospère qui mène une vie sans compromis. Cependant, cela se termine lorsqu’elle rencontre le gars parfait qui la laisse totalement amoureuse et dans de graves ennuis.

6. Tuez vos chéris

Tueur aime, tel qu’il est traduit en espagnol, est sorti en 2013 avec Daniel Radcliffe, Dane DeHaan, Elizabeth Olsen et Michael C. Hall comme protagonistes. Elle se déroule en 1944, lorsque le jeune Allen Ginsberg rencontre Lucien Carr à l’université Columbia et s’implique dans la littérature révolutionnaire. Leur passion pour changer les règles les conduit au point d’être impliqués dans un complot de meurtre. Il peut être apprécié dans Étoile +.

5. Armes à feu Akimbo

Aussi connu sous le nom Les mains aux armes, est l’un des derniers films sortis avec Daniel Radcliffe comme protagoniste. Il est sorti en salles en 2019, combine comédie et action et fait partie du catalogue de HBO Max. Miles se retrouve impliqué dans un site Web qui désigne des étrangers à combattre jusqu’à la mort, qui sont tous diffusés à un public mondial assoiffé de sang.

4. Victor Frankenstein

Un classique qui ne se démode pas : Victor Frankenstein. Basé sur des adaptations contemporaines de Le roman de 1818 de Mary Shelley, c’est un film d’horreur avec aussi James mcavoy. A cette occasion, Radcliffe incarne Igor, un clown de cirque londonien passionné de science et qui changera sa vie lorsqu’il rencontrera Frankenstein. La bande est disponible pour visionner à Étoile +.

3. La femme en noir

Au 2012, Daniel Radcliffe a joué dans La dame en noir, maintenant disponible en Amazon Prime Vidéo. Il raconte l’histoire d’un jeune avocat qui est envoyé vendre la maison d’une veuve récemment décédée. Là, il découvre que les habitants hésitent à parler de la maison et personne ne lui explique qui est la femme en noir qu’il prétend voir, Ignorant les avertissements des habitants, il se rend à la maison où il découvre une histoire horrible et devient une partie de son héritage encore plus redoutable.

2. Et si

Traduit en espagnol comme Juste des amis?, présente des performances de Radcliffe, Zoe Kazan, Adam Driver et Mackenzie Davis. Il est devenu connu dans 2013 mais maintenant, il peut être apprécié en streaming à partir de HBO Max. Un jeune homme désenchanté par l’amour rencontre une fille merveilleuse qui a déjà une relation amoureuse stable et le défi sera d’être juste amis.

1. Évadez-vous de Pretoria

Il y a tout juste un an, le protagoniste de Harry Potter a dirigé le casting de Évasion de Pretoria, un thriller australien basé sur une histoire vraie. Dirigée par François Annan, met en scène deux hommes catalogués comme terroristes, emprisonnés en 1978, qui décident ensemble d’échapper à la pression sécuritaire maximale de Pretoria. Pour le voir de chez vous, il est à retrouver dans le catalogue de HBO Max.

