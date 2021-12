Pas seulement Grey’s Anatomy : Netflix éliminera une autre des séries les plus populaires

Voopoo Kit Drag X Plus Professional Edition Voopoo Silver + Grey

Kit Drag X Plus Professional Edition : un kit au design attractif et élégant Faut-il encore présenter la série Drag de Voopoo ? Chaque vapoteur a forcément déjà entendu parler du fabricant ne serait-ce que pour ses modèles Vinci ou Drag ! Cette fois-ci on retrouve le kit Drag X Plus, mais en version Pro. Le kit offre immédiatement une impression de qualité grâce à sa conception et ses finitions parfaites. L'ensemble est construit en alliage de zinc et en cuir et le TPP Tank est pour sa part en PCTG. De quoi résister à tout au quotidien ! Côté dimensions, le Drag X Plus Pro reste compact et plutôt fin avec ses 141 x 35 x 29 mm pour 133 g. . Les coloris sélectionnés par Voopoo sont sobres, élégants et chaque vapoteur trouvera assurément celui qu'il préfère ! Un kit puissant et réactif Voopoo a amélioré le chipset Gene.Fan 2.0 pour le rendre encore plus stable et plus réactif. Il peut ainsi délivrer pas moins de 100W de puissance en seulement 0,001 sec. ! Et s'il s'agit de la version Pro, le Drag X Plus peut tout de même s'adapter à n'importe quel vapoteur grâce à ses deux modes de fonctionnement : Smart et RBA . Le premier ajustera automatiquement la puissance en fonction de la résistance tandis que le second vous laissera libre de régler la watts comme bon vous semble. De cette façon, un débutant n'aura aucun mal à prendre en main le kit Drag X Plus. De plus, l' écran TFT de 0,96" est clair, intuitif et propose même deux interfaces (une horizontale et l'autre verticale) pour faciliter encore plus la lecture des paramètres. Le kit Drag X Plus Professional Edition fonctionne avec un accu au format 21700 ou 18650 (non fournis) et propose ainsi une excellente autonomie sur toute une journée ou plus. Bien entendu, il est conseillé de toujours recharger vos accus au moyen d'un chargeur externe mais il est également possible d'utiliser le câble USB type-C fourni pour effectuer le rechargement et les mises à jour. Le kit Drag X Plus est complété par le TPP Tank V2 et ses 5,5 ml de contenance. Tout aussi autonome que son prédécesseur, il est cependant plus résistant aux chocs et à la chaleur ! Son système de remplissage par le bas est simple et efficace. Il suffit en effet de retirer la base 510 puis de soulever le cache en silicone situé sous la cartouche TPP. Le flux d'air est évidemment réglable en tournant la bague située à sa base. Vous pourrez ainsi opter pour un tirage plus ou moins aérien mais toujours avec un excellent rendu des saveurs. Enfin, le Drag X Plus Professional Edition utilise toutes les résistances TPP de Voopoo et est livré avec deux d'entre elles : une TPP-DM1 0,15 ohm (60-80W) et une TPP-DM2 0,2 ohm (40-60W) . Et si vous souhaitez utiliser les résistances PnP, il suffira de placer une cartouche PnP sur la base 510 du TPP ! Ainsi, le Kit Drag X Plus Por s'adapte à tous les besoins et toutes les envies ! Contenu 1 x mod Drag X Plus 1 x TPP Tank V2 1 x résistance TPP-DM1 0,15 ohm 1 x résistance TPP-DM2 0,2 ohm 1 x câble USB-C 1 x...