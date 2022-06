Pas seulement de nouveaux iPhones et iPads, Apple est sur le point de lancer tout un tas de nouveaux appareils cet automne

27 juin 2022 11:56:43 IST

Comme chaque année, Apple lancera son dernier iPhone à l’automne ou à l’automne comme les Américains aiment l’appeler. L’événement de lancement devrait avoir lieu en septembre ou début octobre. Cependant, Apple ne se contentera pas de lancer l’iPhone. Au lieu de cela, ils lanceront une horde d’appareils.

Pour être précis, Apple envisage de lancer quatre nouveaux iPhone 14sun ensemble de nouveaux iPads, trois montres Apple, plusieurs Mac mis à niveau M2 / M3 et une paire d’écouteurs AirPods Pro actualisés, un nouveau HomePod et un modèle Apple TV amélioré.

Bien qu’Apple ait déjà annoncé 2 nouveaux Mac qui incluront son dernier processeur phare M2 à la WWDC, il prévoit également de lancer plusieurs nouveaux Mac avec un certain nombre de variantes du processeur M2.

Cela inclut un M2 Mac Mini, un M2 Pro Mac Mini, un M2 Pro ou un M2 Max 14 et 16 pouces MacBook Pro, ainsi qu’un M2 Ultra ou un M2 Extreme Mac Pro.

Et puis il y a les rumeurs entourant le casque de réalité mixte d’Apple, qui est presque certain pour une sortie à l’automne cette année. Et si les choses n’étaient pas déjà assez chauffées pour les fans d’Apple, les rumeurs suggèrent qu’Apple est presque prêt avec son SoC M3, et lancera quelque chose ou l’autre d’ici la fin de l’année, ou début 2023.

Pour l’iPhone 14, il y a des rumeurs selon lesquelles seuls les modèles Pro et Pro Max devraient recevoir la nouvelle puce A16 plus puissante, ainsi que la prise en charge d’un affichage permanent. Les modèles Pro vont également recevoir un tout nouveau capteur de caméra 48MP et une nouvelle conception d’encoche, qui comprend une pilule et une découpe en forme de trou pour Face ID et la caméra frontale, respectivement.

Les modèles standard non Pro de l’iPhone 14 auront la même puce A15 que celle fournie avec l’iPhone 13. De plus, au lieu d’un modèle Mini, cette année, nous aurons l’iPhone 14 Max, avec un écran de 6,7 pouces. .

Apple devrait également sortir trois nouveaux modèles du Apple Watch Série 8 cet automne. Il y aura la Watch Series 8 standard, une nouvelle SE Watch et une version plus « robuste » de la Watch Series 8 destinée aux amateurs de sports extrêmes.

Alors que la puce S8 présente dans la prochaine Watch Series 8 offrira le même niveau de performances que les puces S7 et S6 précédentes, la Watch à venir l’année prochaine comportera un processeur amélioré.

Apple est également susceptible d’abandonner cet automne sa montre connectée la plus vendue, la série 3, au profit de la nouvelle SE, qui pourrait également être équipée du processeur S8.

En ce qui concerne les prochains iPad, des rumeurs indiquent qu’Apple lancera des modèles d’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces équipés de M2 ​​plus tard cette année, en plus d’un iPad plus grand entre 14 et 15 pouces à venir l’année prochaine. Là est aussi un nouvel iPad d’entrée de gamme qui viendra avec une puce A14, une connectivité 5G et USB-C.

