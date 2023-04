Pas seulement Bronca : 5 séries et films avec Steven Yeun sur Netflix qui ne sont pas The Walking Dead

in

Netflix

Steven Yeun connaît un nouveau moment de popularité sur Netflix grâce à Bronca, mais il a déjà participé à d’autres titres sur la plateforme.

©NetflixPas seulement Bronca : 5 séries et films avec Steven Yeun sur Netflix qui ne sont pas The Walking Dead.

service de diffusion en continu Netflix a ajouté une nouvelle série à son catalogue il y a moins d’une semaine et elle est devenue un succès instantané. On parle de Ligneun drame créé par Lee Sung Jin qui raconte les conséquences d’une bagarre entre deux inconnus à la suite d’un accident de la circulation. Steven Yeun est celui qui joue dans ce spectacle et vous le connaissez sûrement par les morts-vivants, mais ici nous vous apportons d’autres titres sur la plateforme à laquelle il a participé. Nous vous donnons un indice : Saviez-vous qu’il est un excellent doubleur ?

+5 séries et films de Steven Yeun sur Netflix

5- Espace final

Année: 2018

Saisons: 3

Protagonistes: Steven Yeun, Olan Rogers, Tom Kenny, Tika Sumpter, Fred Armisen, David Tennant, John DiMaggio

Parcelle: Il est prisonnier d’un vaisseau intelligent dans l’espace ; la balle flottante verte, un adorable tueur de planète. L’aventure pour sauver l’univers vient de commencer.

4- Tuca & Bertie

Année: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Steven Yeun, Ali Wong, Tiffany Haddish, Nicole Byer, Raphael Bob-Waksberg, John Early, Richard E. Grant, Reggie Watts

Parcelle: Un toucan très insouciant et une grive très anxieuse sont de bons amis qui s’entraident à travers les hauts et les bas de la vie.

3- Trollhunters : Le réveil des titans

Année: 2021

Dirigée par: Johane Matte, Andrew L. Schmidt, Francisco Ruiz Velasco

Protagonistes: Steven Yeun, Emile Hirsch, Lexi Medrano, Charlie Sexton, Kelsey Grammer, Fred Tatasciore, Cole Sand, Amy Landecker

Parcelle: Les héros de Trollhunters, The Bottom 3 et Wizards s’unissent pour combattre un mystérieux ennemi qui menace de prendre le contrôle de leurs mondes et de la Terre.

2- Stretch Armstrong et les Flex Warriors

Année: 2017

Saisons: 2

Protagonistes: Scott Menville, Steven Yeun, Ogie Banks, Wil Wheaton, Keith David, Miguel Ferrer, David Kaye, Kate Mulgrew

Parcelle: Lorsque Jake Armstrong et ses amis sont transformés de manière inattendue en super-héros, ils doivent apprendre à surmonter les limites des adolescents ordinaires.

1- D’accord

Année: 2017

Dirigée par: Bon Joon-ho

Protagonistes: Ahn Seo-Hyun, Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Devon Bostick, Lily Collins, Giancarlo Esposito, Steven Yeun

Parcelle: Une adorable créature géante et la fille qui l’a élevée sont prises dans une lutte de pouvoir entre les défenseurs des animaux, une société cupide et l’éthique scientifique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?