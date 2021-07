Pas seulement Black Widow : Scarlett Johansson a eu une forte polémique avec un autre film

Scarlett Johansson allumé la mèche de la bombe qui a explosé chez Disney dans les dernières choses, dénonçant que l’entreprise n’a pas rempli sa part du contrat en lançant officiellement Veuve noire dans Disney+. De cette manière, déclenché une guerre judiciaire déjà en cours Et il pourrait y avoir plus d’épisodes, car Emma Stone et Emily Blunt pourraient suivre ses traces et prendre des mesures en la matière.

Tout a commencé jeudi après-midi quand l’actrice a poursuivi la société de souris pour avoir sorti le film Marvel sur sa plate-forme sans son consentement, vous perdez donc actuellement de l’argent, comme convenu. Apparemment, cela ne fait que commencer et il y aura d’autres nouvelles dans les prochains jours, mais vous vous souvenez peut-être que cela ce n’est pas le premier scandale de Johansson dans un film.

Mi-2018, l’interprète a accepté d’être en Tapis & Remorqueur, dans le rôle de Dante Gill, un homme transgenre qui était le chef d’un réseau de prostitution. Une fois la nouvelle annoncée, divers militants et membres de la communauté trans ont manifesté contre les artistes cisgenres qui assument des rôles trans, alors qu’ils dénoncent le manque d’opportunités dans l’industrie pour les acteurs de ce secteur de la société.

Après trois jours, Scarlett a quitté le projet pour la polémique qui s’était déchaînée sur les réseaux sociaux après sa confirmation. Il l’a fait par une déclaration qui disait ce qui suit : « Notre compréhension culturelle des personnes transgenres continue de progresser et j’ai beaucoup appris de la communauté depuis que j’ai fait mon premier commentaire sur la controverse et maintenant je me rends compte que j’étais insensible. ».







Cependant, cela ne s’est pas arrêté là. En 2019, la polémique est revenue pour sa déclaration : « En tant qu’actrice, elle devrait être autorisée à jouer n’importe quelle personne, arbre ou animal ». Une fois de plus est tombé mal dans la communauté trans, Mais rapidement Johansson a élevé la voix pour préciser que le médium Comme si le magazine a édité ses mots pour les appâts à clic et les a sortis de leur contexte. « Je continue à soutenir la diversité, je veux qu’elle atteigne l’industrie, et je continuerai à me battre pour des projets où tout le monde peut être inclus », a-t-il assuré.