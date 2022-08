Pas seulement Barbie : le film avec Ryan Gosling et Margot Robbie

WARNER BROS.

Les acteurs qui personnifient Barbie et Ken seraient prêts à démarrer un autre tournage commun. Découvrez quelle sera la préquelle que Warner Bros. prévoit pour ces stars hollywoodiennes.

© GettyRyan Reynolds et Margot Robbie, ensemble dans un nouveau projet.

Bien que cette année, le grand écran ait reçu des premières interminables plus que prévu, le public définit déjà ses attentes quant à ce qui arrivera en 2023. C’est que, puisque les images de Ryan Gosling Oui margot robbie sur le plateau de Barbieil est inévitable d’imaginer ce que action en direct de la célèbre poupée. Et apparemment, leur chimie est si évidente, qu’une fois de plus ils pourraient se revoir sur le plateau avec un projet très différent.

Selon le site Puck News, les stars de Hollywood ils n’ont pas l’intention de se séparer après avoir terminé le tournage du film réalisé par Greta Gerwig. Apparemment, les nouveaux dirigeants de Warner Bros essaient de se concentrer sur le travail cinématographique, pour être amenés au streaming dans un second temps. Ainsi, ils planifient différents projets pour se repositionner comme l’un des studios les plus prestigieux.

« Ils ont des films qui sont presque prêts pour le feu vert », commence par dire le rapport. Et poursuit : « Ryan Gosling, par exemple, a accepté de jouer avec Margot Robbie dans La préquelle d’Ocean’s Elevenl’une des plus grandes franchises de Warner en dehors de DC et Harry Potter”. De cette façon, ils ont déclaré :Si les accords sont conclus, les co-stars de Barbie, également de Warner, retrouveront le cinéaste Jay Roach à New Line. ».

Bien que les détails de l’intrigue restent secrets pour le moment, il s’agirait alors d’un préquel à l’histoire de Danny Océanle personnage qu’il savait interpréter George Clooney dans le film qu’il a joué avec Julia Roberts, Matt Damon et Brad Pitt en 2001. Ce ne serait pas la première fois qu’ils essaient de s’étendre dans cet univers : en 2018, il est sorti Océan 8 avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna, Awkwafina et Helena Bonham Carter dans les rôles principaux.

La vérité est que depuis la trilogie de Steven Söderbergh est sorti, le public a toujours très bien accueilli les films de cet univers. Cette attente du public, ajoutée au duo imbattable de Margot Robbie et Ryan Gosling, serait la nouvelle formule des managers de Warner Bros. pour ramener leurs téléspectateurs dans les salles, en priorité avant de diffuser sur hbo max.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂