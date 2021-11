Pas seulement Ant-Man : les métiers méconnus de Paul Rudd, l’acteur le plus sexy de Marvel et du monde

Dans les dernières heures, Paul Rudd Il a surpris le monde entier, y compris lui-même. C’est parce que, malgré ce que voulaient les fans, le magazine Personnes Il l’a choisi comme l’homme le plus sexy vécu en 2021. Il a remporté ce poste sans l’imaginer et a battu son collègue de Marvel, Chris Evans, qui figurait parmi les favoris des sondages qui ont été réalisés.

Paul Rudd pendant des années, il a gardé un profil bas tout à fait admirable. Il n’a jamais été au courant d’un scandale amoureux ou d’une quelconque controverse avec ses collègues. Montrant toujours son côté le plus agréable et convivial, il a peu à peu grandi dans l’industrie au point qu’aujourd’hui il est l’un des plus aimés. De plus, son niveau d’acteur et sa polyvalence le positionnent comme l’un des acteurs les plus respectés d’Hollywood.

Ainsi, malgré le fait que son nouveau titre d’homme le plus sexy du monde en 2021 ait été assez critiqué et surprenant, il a su atténuer la polémique en suscitant de la tendresse avec ses propos. « Maintenant, j’espère être enfin invité à l’un de ces dîners pour hommes sexy avec George Clooney, Brad Pitt et Michael B. Jordan.» Étaient ses mots exacts.

De plus, maintenant avec l’arrivée de ce titre, les détails de la vie de Rudd étaient connus, ce qui le positionnait également comme l’un des plus sympathiques de Marvel. C’est qu’au-delà de sa vie de star de cinéma hollywoodienne, avant de devenir acteur, il a trouvé sa passion ailleurs. Pour aller de l’avant, il a eu plusieurs petits boulots et certains étaient assez inhabituels.

Parmi eux se trouve que DJ était pour les enfants lors de certains anniversaires et bar-mitsva. Mais, comme si cela ne suffisait pas, Paul Rudd possède également une confiserie avec son collègue Jeffrey Dean Morgan.. Ce petit endroit appelé Samuel’s Sweet Shop est situé à New York. Donc, dans le cas de visiter la ville et de rencontrer cette entreprise, il y a une chance que Negan et Ant-Man servent les clients.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là, vous pouvez nous abonner pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂