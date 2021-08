Pas que Marvel : 4 séries à méditer sur Disney+

Le catalogue de Disney+ il se développe de plus en plus avec de nouveaux paris de la société. Les plus importants d’entre eux sont probablement liés à Les studios Marvel qu’avec le lancement de séries comme Wanda vision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki Oui Et qu’est-ce qui se passerait si…?, a gagné une place privilégiée parmi les utilisateurs. Mais quelques joyaux cachés à méditer sont cachés dans l’application. Ici, nous vous en racontons quatre.

+4 séries pour réfléchir sur Disney +

4. Le monde selon Jeff Goldblum

Cette série, traduite pour l’Amérique latine par Le monde selon Jeff Goldblum, met en vedette l’acteur et musicien américain qui a joué dans des dizaines de films et d’émissions de télévision. Dans chacun des 12 épisodes, Goldblum choisit un objet familier et enquêter sur l’histoire qui se cache derrière. Une proposition idéale pour reconnaître que les éléments que nous tenons pour acquis dans notre vie quotidienne peuvent être chargés de science et de curiosités.







3. Choix de la litière

À la manière de film documentaire, ce spectacle disponible sur Disney+ suit la formation des chiots se préparant à devenir chiens guides d’aveugles. Patriot, Poppet, Potomac, Primrose et Phil entreprennent un voyage aussi tendre qu’émotionnel. Il est clair que ces animaux sont les meilleurs amis de l’homme, mais ce nouveau point de vue est séduisant et captivant.







2. Devenir

Devenir un professionnel et une référence n’est pas facile. Cela demande des efforts, du travail et de la discipline. Par conséquent, dans Devenir 10 épisodes sont présentés dans lesquels un célébrité Il retourne dans sa ville natale et rend visite à sa famille, ses amis et ses mentors qui partagent les souvenirs les plus marquants. Un voyage intime à travers la vie de ces personnes considérées comme des stars mais qui ont une forte histoire derrière elles. Anthony Davis, Adam DeVine, Candace Parker, Caleb McLaughlin, Colbie Caillat, Nick Kroll, Julianne Hough, Nick Cannon, Ashley Tisdale et Rob Gronkowski sont les stars de Devenir.







1. Le bavardage

Pendant six épisodes d’une demi-heure, l’acteur et animateur de télévision Omar Chaparro Partez en voyage à moto de Los Angeles à Chihuahua. L’objectif? Montrez à votre enfant ses humbles origines. Et même si vous pensez déjà tout savoir sur la vie, vous découvrez qu’il y a encore beaucoup à apprendre. bavarder, de Disney +, montre que la famille sera toujours un guide quand on se sent perdu.







Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?