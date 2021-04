Pas moins de 2,5 milliards de Tyrannosaurus rex ont jadis traqué la Terre

À la fin du Crétacé, Tyrannosaurus rex rôdaient sur Terre en grand nombre – en fait, jusqu’à 2,5 milliards d’entre eux dinosaure Les rois ont vécu pendant environ 2,5 millions d’années, parcourant l’Amérique du Nord alors qu’ils chassaient des proies et montraient leurs dents dentelées de la taille d’une banane, selon une nouvelle étude.

Trouver ce nombre n’a pas été une mince affaire, selon les chercheurs. Après avoir examiné de nombreux facteurs, y compris la densité de population et le domaine vital du prédateur suprême, ils ont déterminé qu’environ 20000 adultes T. rex des individus étaient vivants à un moment donné entre environ 68 millions et 65,5 millions d’années, plus ou moins un facteur de 10, ont rapporté les chercheurs dans une étude publiée en ligne jeudi 15 avril dans la revue La science .

Il est à noter que la constatation ne comprend que les T. rex personnes. C’est parce que plus jeune T. rex vivaient probablement dans des niches différentes et mangeaient des aliments différents de ceux des personnes plus âgées; de plus, ils n’ont pas toujours survécu jusqu’à maturité et n’ont donc pas été inclus dans le décompte final, ont déclaré les chercheurs.

La découverte, autrefois considérée comme impossible, est le premier calcul de la population de toute bête éteinte qui vivait il y a longtemps et pourrait ouvrir la porte à des calculs similaires pour d’autres créatures éteintes, ont déclaré les chercheurs.

Le regretté paléontologue américain George Gaylord Simpson a déclaré qu’il y avait trop d’inconnues pour déterminer le nombre global d’animaux disparus qui existaient il y a longtemps. Mais dans les 77 ans depuis le scientifique influent a publié cette idée , la paléontologie a progressé à pas de géant, y compris dans sa capacité à déterminer combien de temps la moyenne T. rex a vécu et à quel âge il s’est reproduit, a déclaré Gregory Erickson, professeur de sciences biologiques qui se spécialise en paléobiologie des dinosaures à la Florida State University et n’a pas participé à l’étude.

Cela dit, les chercheurs de l’étude sont transparents sur la nouvelle recherche et font quelques hypothèses. Par exemple, le T. rex La population était probablement d’environ 20 000 à un moment donné, mais la fourchette de confiance de 95% – la plage de nombres dans laquelle il y a 95% de chances que le vrai nombre tombe – est de 1 300 à 328 000. En d’autres termes, lorsque le T. rex le total est calculé (qui comprend la densité de la population, la taille de la population à tout moment, le temps de génération et le nombre total de générations), le nombre de T. rex les personnes qui ont jamais vécu pourraient être de 140 millions à 42 milliards, selon les chercheurs.

« Comme Simpson l’a observé, il est très difficile de faire des estimations quantitatives avec les archives fossiles », a déclaré dans un communiqué le chercheur principal de l’étude Charles Marshall, directeur du musée de paléontologie de l’Université de Californie, titulaire de la chaire Philip Sandford Boone en paléontologie. « Dans notre étude, nous nous sommes concentrés [on] développer des contraintes robustes sur les variables dont nous avions besoin pour faire nos calculs, plutôt que de se concentrer sur les meilleures estimations, en soi « , a ajouté Marshall, qui est également professeur de biologie intégrative et de science de la Terre et des planètes à l’Université de Californie, Berkeley .

Recensement T.rex

Marshall et ses collègues ont commencé le projet en examinant la relation entre la densité de population et la masse corporelle, qui est transformée en une formule développée par John Damuth, un biologiste de recherche à l’Université de Californie à Santa Barbara, qui n’était pas impliqué dans l’étude. . Cette formule, connue sous le nom de loi de Damuth, est rigoureuse, mais les chercheurs doivent toujours tenir compte des différences écologiques, notamment si l’animal a un métabolisme faible ou élevé et s’il s’agit d’un herbivore , un omnivore ou un carnivore . Par exemple, les jaguars et les hyènes ont à peu près la même taille, mais les hyènes ont une densité de population 50 fois supérieure à celle des jaguars, ont déclaré les chercheurs.

« Nos calculs dépendent de cette relation pour les animaux vivants entre leur masse corporelle et leur densité de population, mais l’incertitude dans la relation [for T. rex] couvre environ deux ordres de grandeur « , a déclaré Marshall. » Étonnamment, alors, l’incertitude de nos estimations est dominée par cette variabilité écologique et non par l’incertitude des données paléontologiques que nous avons utilisées. «

Pour les calculs, Marshall et ses collègues ont dû deviner T. rexle métabolisme de. Basé sur la recherche , ils ont décidé que T. rex était probablement un prédateur énergique, que le paléo-carnivore avait probablement un métabolisme entre celui d’un Dragon de Komodo , le plus grand lézard vivant sur Terre, et un mammifère carnivore, comme un Lion .

Puis, après avoir parcouru la littérature scientifique, les chercheurs ont déterminé que T. rex a probablement atteint la maturité sexuelle vers 15,5 ans, a probablement vécu jusqu’à la fin de la vingtaine et avait une masse corporelle moyenne de 11 400 livres. (5 200 kilogrammes). L’équipe a également analysé comment T. rex grandi au cours de sa durée de vie, et ils ont noté qu’il avait une poussée de croissance autour de la maturité sexuelle et pouvait peser jusqu’à 15 400 livres. (7 000 kg).

Ces estimations leur ont permis de calculer que chaque T. rex génération a duré environ 19 ans et que ces dinosaures avaient une densité de population moyenne d’environ 1 T. rex par 38 miles carrés (100 km carrés).

Après cela, ils ont estimé que T. rex a vécu dans une gamme couvrant environ 888 000 miles carrés (2,3 millions de km carrés) et que ces bêtes ont existé pendant environ 2,5 millions d’années. Cela les a amenés à calculer la population permanente d’environ 20000 T. rex, qui a vécu pendant environ 127000 générations jusqu’à ce que l’espèce disparaisse à la fin de la Période crétacée , il y a environ 65,5 millions d’années.

(Pas) une aubaine fossile

Selon ces calculs, des milliards de T. rexes existait, mais relativement peu T. rex des fossiles ont été récupérés. Les dossiers actuels montrent que moins de 100 T. rex des individus ont été découverts, et beaucoup d’entre eux sont chacun connus à partir d’un seul os fossilisé.

« Il y a environ 32 post-juvéniles relativement bien préservés T. rexes dans les musées publics aujourd’hui « , a déclaré Marshall. » De tous les adultes post-juvéniles qui ont jamais vécu, cela signifie que nous en avons environ un sur 80 millions. «

Cependant, ce nombre est plus élevé dans T. rex points chauds, y compris à la célèbre formation Hell Creek dans le Montana, où T. rex les fossiles sont plus susceptibles d’être trouvés. Dans ces hotspots, « nous estimons avoir récupéré environ un sur 16 000 des T. rexes qui a vécu dans cette région pendant cet intervalle de temps pendant lequel les roches ont été déposées », a déclaré Marshall.

Il a reconnu que d’autres chercheurs peuvent débattre de certaines des hypothèses formulées par son équipe, mais que dans l’ensemble, les méthodes qu’il a utilisées peuvent fournir une méthode utile pour estimer les populations éteintes.

« Je pense que cela a suscité la réflexion », a déclaré Erickson à 45Secondes.fr. Malgré le nombre d’hypothèses formulées par les chercheurs, « Je pense qu’ils ont compris le plus possible.… Ils ont vraiment dû relier tant de domaines différents pour mettre cela ensemble, et je pense qu’ils devraient être félicités pour cela. »

