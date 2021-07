Pas le temps de mourir : une nouvelle bande-annonce célèbre le retour de Bond au cinéma

La pandémie a fait des ravages avec les sorties en salles, en particulier « No Time To Die », le dernier opus de la franchise James Bond. Ses changements constants de date de sortie ont conduit à une croyance populaire selon laquelle MGM envisagerait peut-être de le diffuser, une possibilité qui semblait proche de certains lorsque le studio a été acquis par Amazon.

Cependant, les créateurs de « No Time To Die » ont quelque chose de très clair : le film sortira en octobre prochain et sera exclusivement dans les salles, présentant ce message haut et fort à travers une nouvelle publicité télévisée, se souvenant des fans de 007 quand ils pourront voir la cassette après la longue attente de sa sortie.

Selon le synopsis du film, James Bond n’est plus en service actif et profite d’un repos bien mérité en Jamaïque. Sa nouvelle vie tranquille est interrompue lorsque son ami de la CIA, Felix Leiter, fait appel à son aide pour secourir un scientifique kidnappé, une mission qui s’avère plus dangereuse et compliquée qu’il ne l’aurait imaginé.

Le 20e volet des aventures de l’agent 007 sera également la dernière fois que Daniel Craig incarnera le personnage emblématique sur grand écran. Avant même la pandémie, le film a connu quelques revers : trouver un nouveau réalisateur après le départ de Danny Boyle et les difficultés rencontrées par l’équipe de production lors de sa production en raison de la complexité de ses séquences d’action.

« No Time To Die » met en vedette Cary Fukunaga en tant que réalisateur, d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns et Phoebe Waller Bridge. Rejoindre Craig sont Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whinshaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux et Billy Magnussen avec Christoph Waltz avec une vedette invitée spéciale.

Avec le rachat de MGM par Amazon, le géant du streaming assure que les propriétés du studio, dont la saga James Bond, continueront comme des productions réalisées pour le grand écran, même s’il n’a pas encore été confirmé que l’agent britannique recevra bientôt un reboot. « No Time To Die » a une date de sortie prévue pour le 8 octobre.