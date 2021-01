Pas le temps de mourir, Uncharted, Ghostbusters et plus encore mènent une nouvelle vague de retards

L’inévitable s’est produit et tout un tas de films que nous attendions avec impatience (l’année dernière) ont une fois de plus subi des retards. Consultez la liste complète des nouvelles dates.

Nous ne devrions pas vraiment être surpris. Considérant que la pandémie fait toujours rage et que les vaccinations rampent. Espérons que la fin des choses s’améliorera avant trop longtemps, mais en attendant, cela signifie plus de délais de sortie pour les films. Eh bien, au moins les films que les studios n’ont pas perdu espoir de voir le lancement uniquement dans les salles de cinéma.

Comme l’année dernière, MGM est le studio qui a lancé la dernière série de retards, en poussant le film de James Bond, Pas le temps de mourir, de retour une fois de plus. Au lieu de sortir en avril, le film sera maintenant lancé le 8 octobre 2021, une date que Sony vient d’utiliser pour son Morbius bouge toi. Mais c’était seulement le début:

Personne, la John Wick-le film d’action avec Bob Odenkick, va maintenant frapper 2 avril 2021

Film apocalyptique de science-fiction de Tom Hanks, Le BIOS, va maintenant arriver le 13 août 2021

Peter Rabbit 2: The Runaway déménage d’avril à 11 juin 2021

Edgar Wright Dernière nuit à Soho (également prévu pour avril) sortira le 22 octobre 2021

Film d’horreur, Bois, va maintenant arriver le 29 octobre 2021

Ghostbusters: l’au-delà sort de l’été et devrait frapper 11 novembre 2021

Guillermo del Toro Ruelle du cauchemar va maintenant arriver le 3 décembre 2021

La longue gestation de Sony Inexploré le film, qui semblait ENFIN prêt à arriver, a été repoussé tout au long de l’année. Il va maintenant (espérons-le) arriver 11 février 2022.

Alors oui… beaucoup de mouvement se passe ici et nous sommes toujours dans le premier mois de l’année. Je soupçonne que nous verrons bientôt encore plus de mouvements se produire alors que les studios seront à nouveau confrontés à la réalité de perdre une saison d’été. La vraie question est, lesquels feront le saut vers la VOD?

Je comprends, les cinémas ont besoin de choses, mais certains de ces films attendent depuis plus d’un an pour sortir à ce stade. Les conserver une autre année pourrait finir par coûter plus cher aux studios à long terme. Je suppose que nous devrons attendre et voir. En attendant, je ferais mieux de mettre à jour notre calendrier de sortie 2021!