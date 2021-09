Pas le temps de mourir: un grand adieu pour Daniel Craig, sans méchant pour égaler

Images universelles

Le dernier film de Daniel Craig en James Bond sort ce jeudi. Rami Malek dans le rôle de Lyutsifer Safin est l’un des points les plus faibles d’une bonne histoire de l’agent 007.

Cinéma© Photos UniversellesLe film de James Bond dure près de trois heures.

Il a fallu deux ans MGM pour pouvoir trouver la date idéale pour la première Pas le temps de mourir. Celui qui sera la dernière fois de Daniel Craig Quoi James Bond, le célèbre espion britannique, a reporté son lancement à plusieurs reprises. C’était d’abord à des fins commerciales, puis à cause de la pandémie. Cette semaine, il sortira en salles (dans la région avec l’aide de Images universelles) la cinquième production de agent 007 de Craig.

Les James Bond de Daniel Craig a commencé à montrer un côté très humain, quand dans Casino Royal on l’a vu tomber amoureux de Vêpres (Eva vert) et terminer avec un cœur brisé. Maintenant, Pas le temps de mourir il remonte à ces racines et les approfondit encore plus. L’histoire montre James Bond retour de retraite sur une mission dans laquelle l’héritage de cet espion sera vu dans l’agence, mais aussi celui de Craig comme personnage emblématique.

Malgré ses presque trois heures, Pas le temps de mourir ne se sent à aucun moment lent ou lourd. Le rythme de l’action et le charisme de Daniel Craig rendre hypnotique cette nouvelle histoire dans laquelle vous ferez face Lyutsifer safin (Rami Malek), un méchant avec un esprit de vengeance qui possède une arme extrêmement dangereuse qui menace, quand pas ?, de mettre fin au monde. En ce sens, il faut noter que bien que le film soit né avant la pandémie, le contexte lui a donné un piment supplémentaire.

Le point le plus faible du nouveau film James Bond est dans le méchant de Rami Malek. Non seulement à cause de sa rare présence dans les images, mais aussi à cause du peu de couleur qu’il pouvait y apporter. Une saga (celle de Daniel Craig) qui avait des méchants comme Mads Mikkelsen et Javier Bardem fait ses adieux à un antagoniste qui à aucun moment ne s’est senti menaçant ou qualifié de psychopathe malgré les traits physiques caractéristiques d’un ennemi de l’Agent 007 (Safin son visage est couvert de cicatrices qui sont rarement exploitées à travers l’histoire).

Ce que les critiques ont dit à propos de Pas le temps de mourir

Jusqu’à présent, les critiques sont restées très favorables au film de Daniel Craig et Pas le temps de mourir a un taux d’approbation de 87% sur Tomates pourries. Les spécialistes ont fait des merveilles de cette production, avec des cas comme ceux de Stéphanie Zacharek, de Le magazine Time, qui sans lésiner sur les éloges, a assuré : « Avec son cinquième film en 007, Craig est si extraordinaire qu’il laisse la terre brûlée dans son sillage ».

Bien que la critique ne coïncide pas toujours avec la vision du public, l’accueil positif est une incitation pour ceux qui réfléchissent au film à aller voir cette semaine. Depuis Variété, Owen gleiberman l’a défini comme « Fantastique » et David Rooney, de Le journaliste hollywoodien, a souligné que la durée est laissée de côté parce que le film « Se rencontre ».

