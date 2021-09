Pas le temps de mourir sera le premier film diffusé sur le plus grand écran IMAX du monde

Le 25e film de la longue franchise James Bond, Pas le temps de mourir, est prévu pour la première dans quelques jours et promet de livrer l’action à couper le souffle et les pitreries d’espionnage passionnantes pour lesquelles les films de Bond sont célèbres. Pas le temps de mourir marque la cinquième et dernière sortie de Daniel Craig en tant qu’espion britannique emblématique 007 alias James Bond. Bénéficiant d’un casting de stars et d’une durée de près de trois heures, Pas le temps de mourir n’a ménagé aucun effort pour faire ses adieux à Daniel Craig, qui joue le personnage depuis 15 ans. Récemment, il a été annoncé que Pas le temps de mourir sera le premier film à être projeté sur le nouvel écran IMAX du multiplexe Traumpalast à Leonberg en Allemagne.

L’écran IMAX de Traumpalast sera le plus grand du monde lors de son ouverture au public le 30 septembre, le même jour Pas le temps de mourir premières. IMAX est en train de devenir le théâtre de prédilection pour la plupart des gens ces jours-ci en raison de son expérience de visionnement unique en son genre. Un écran géant, le meilleur son possible et une technologie 3D unique attirent le public à regarder leurs blockbusters préférés en IMAX. Mais Traumpalast est passé d’un cran à l’autre. Ce nouvel écran IMAX pèse plus de 500 lb et mesure 70 pieds de haut et 125 pieds de large. Pour mettre cela en perspective, il mesure environ sept étages et est plus large qu’un avion de ligne Boeing 737.

La salle de cinéma a une capacité de 574 personnes et dispose de la technologie de son surround 12 canaux d’IMAX avec des canaux latéraux et aériens pour une plage dynamique et une précision. Il est également équipé de la technologie Laser au lieu du film 70 mm habituel. Rich Gelfond, PDG d’IMAX, a publié une déclaration annonçant le lancement.

« L’IMAX à Traumpalast redéfinit le » grand écran « . Avec Lochmann Filmtheaterbetriebe, nous avons créé une expérience cinématographique inoubliable où les fans peuvent vraiment s’immerger dans les plus grands blockbusters du monde sur le plus grand écran du monde. Alors que nous continuons à grandir en Allemagne et à ouvrir nouveaux lieux emblématiques à travers le monde, l’IMAX de Traumpalast deviendra un lieu phare passionnant à un moment critique pour les fans à la recherche d’expériences premium et différenciées. »

« Le public en Allemagne et au-delà voyagera partout pour voir l’IMAX à Traumpalast, de son écran énorme et son incroyable son aux sièges luxueux et aux autres équipements passionnants que le théâtre a à offrir. Nous sommes fiers de nous associer à IMAX sur ce nouveau , emplacement record et j’ai hâte de commencer à laisser entrer les fans », ont ajouté les exposants Marius et Heinz Lochmann.

Pas le temps de mourir est le premier film bond à être tourné avec des caméras IMAX. Le réalisateur et co-scénariste Cary Fukunaga et le directeur de la photographie Linus Sandgren ont poussé à utiliser le film plutôt que le numérique et ont tourné environ 40 minutes de séquences au format IMAX. Après tout, l’IMAX est sans doute l’expérience de visionnage la plus immersive qui soit, et des réalisateurs comme Christopher Nolan et Dennis Villeneuve utilisent régulièrement ce format pour tourner leurs films. Dans Pas le temps de mourir, le public bénéficiera de 26 % d’images supplémentaires dans les séquences filmées en IMAX. Aussi, Pas le temps de mourir sera le premier film obligataire à sortir en 3D.

Aux côtés de Daniel Craig, Pas le temps de mourir met également en vedette Rami Malek, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Lashana Lynch. Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Ralph Fiennes et Ana de Armas. Pas le temps de mourir sort en salles le 30 septembre 2021 au Royaume-Uni et le 8 octobre aux États-Unis. Assurez-vous de le vérifier.

Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets : Pas le temps de mourir, IMAX