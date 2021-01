Pas le temps de mourir peut subir des reprises pour une raison très étrange

L’une des raisons pour lesquelles le James Bond La franchise jouit d’une telle popularité en raison de la nature ambitieuse du personnage principal. Non seulement Bond a un permis de tuer et une sélection de choix de femmes fatales magnifiques et absurdes, mais le célèbre agent secret est également toujours en possession des dernières voitures, costumes et gadgets.

L’association de Bond avec les derniers et meilleurs produits de pointe a conduit à une situation étrange où le prochain épisode de la série, Pas le temps de mourir, pourrait devoir subir de nouvelles prises de vues car les liens de placement de produit présentés dans le film ne sont plus aussi chauds qu’ils l’étaient il y a deux ans lorsque le film devait initialement sortir. Selon un rapport de The Sun, les sponsors qui ont payé des sommes énormes pour que leurs produits figurent dans le film veulent maintenant Pas le temps de mourir pour présenter un nouveau lot de leurs derniers produits.

« Les détails des gadgets et des choses sont tous gardés sous silence, mais tout le monde sait que James Bond a toujours le dernier kit avec lui. Le problème est que certaines de ces choses étaient les tout derniers modèles à l’époque où ils ont commencé le tournage. Mais par Au moment où le film sortira maintenant, il semblera que Daniel Craig et tous les autres membres de la distribution portent quelque chose qui est sorti depuis des lustres. Ce n’est pas vraiment le but de ces offres. Les grandes entreprises technologiques veulent que les stars aient tous les nouveaux produits à venir pour aider à les promouvoir et à les vendre aux fans. Cela signifie que certaines scènes devront être soigneusement éditées et examinées pour mettre les choses à jour. «

Alors que le détail des produits qui figureront dans le film est gardé secret, le rapport ajoute qu ‘ »il est entendu que la société de téléphonie mobile Nokia a fourni des combinés qui figureront dans le film – tandis que d’autres accords lucratifs incluent les montres Omega, Bollinger champagne et chaussures Adidas. «

Le placement de produits dans les films n’est pas une nouveauté, mais c’est peut-être la première fois qu’un film doit être reshot afin que le personnage principal n’ait pas besoin d’être vu à l’écran avec un téléphone sorti il ​​y a deux ans. La question est, sera-t-il même possible de mettre à jour toutes les scènes sans avoir à recommencer complètement le tout?

Auparavant, Warner Bros. a essayé de faire un tel type de remplacement post-tournage pour Ligue de justice, où la moustache d’Henry Cavill a dû être retirée de certaines scènes. Le résultat était tout simplement désastreux, et le film n’a jamais réussi à vivre l’infamie de l’apparence bizarre de Cavill avec une région du bas du visage CGI. Espérons que la solution que les créateurs de Pas le temps de mourir proposer sera plus élégant que cela.

Réalisé et co-écrit par Cary Fukunaga, Pas le temps de mourir étoiles Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen et Rami Malek. Le film arrive dans les salles le 8 octobre. Le soleil a présenté cette information en premier.

