Pas le temps de mourir peut sauter Pâques pour la nouvelle date de sortie amicale de Thanksgiving

Il est très probable que James Bond ne sirotera pas de martinis et n’enverra pas les méchants de si tôt, le mot se répandant Pas le temps de mourir cherche à abandonner sa date de sortie actuelle en avril et à passer à un moment donné à l’automne. Potentiellement repoussé jusqu’en novembre. Compte tenu de l’état actuel de la situation aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce dernier étant un marché clé pour 007, MGM chercherait à retarder le film plus tard dans l’année.

La situation au Royaume-Uni en particulier s’est aggravée au cours des dernières semaines, le pays étant récemment renvoyé en lock-out, mettant une fois de plus un frein à l’industrie du théâtre. Un nouveau délai pour Pas le temps de mourir ne devrait pas surprendre autant que le dernier James Bond la sortie a déjà été retardée plusieurs fois. Pas le temps de mourir n’est pas non plus la seule sortie de tentpole à lorgner un autre coup de pouce, avec des films comme la bande dessinée Morbius ayant déjà franchi cette étape, avec Rapide et furieux 9 susceptibles de les rejoindre.

Pas le temps de mourir Le réalisateur Cary Joji Fukunaga a déjà admis que le film pourrait très bien être à nouveau retardé. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le public devrait attendre encore plus longtemps pour la dernière sortie de Daniel Craig, le cinéaste n’a pas fourni la réponse que les fans espéraient probablement. « Je pense qu’il y a toujours le potentiel de cela », a-t-il déclaré. « Je regarde cela sans émotion en ce moment … Il se passe tellement de choses plus importantes. J’ai des amis qui perdent des entreprises, des restaurants et d’autres amis qui ont perdu des membres de leur famille. »

Des rapports précédents ont également révélé le coût élevé du report de No Time to Die, avec des prêts contractés par MGM pour que le film coûte au studio 1 million de dollars d’intérêts chaque mois. Les retards continus de sortie ont signifié que l’intérêt s’accumule rapidement et ne sera pas remboursé tant que le film ne sort pas des écrans. « MGM souffre », a déclaré Hal Vogel, PDG de Vogel Capital Research. « À ce stade, chaque grand distributeur a une pile de films coûteux inédits. La pile grossit de jour en jour. Ces films sont en inventaire. Ils sont assis là sans retour sur investissement. Même avec des taux d’intérêt bas, les frais d’intérêt s’accumulent. Donc, opter pour le streaming n’est pas si fou. Vous avez dépensé de l’argent. Et vous ne le récupérerez pas de sitôt. »

Réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui sollicite son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, James Bond doit affronter un danger que le monde n’a jamais vu auparavant.

Le film mettra en vedette la dernière apparition de Daniel Craig en tant qu’agent secret emblématique. Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz et Ralph Fiennes reprennent leurs rôles des films précédents, avec Lashana Lynch, Ana de Armas et Rami Malek rejoignant le casting principal. Pas le temps de mourir devait initialement sortir en novembre 2019 et devrait maintenant faire ses débuts le 2 avril 2021. Assurez-vous cependant d’utiliser un crayon lorsque vous le mettez dans votre agenda. Cela nous vient grâce à Deadline.

