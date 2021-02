Pas le temps de mourir n’arrivera dans les cinémas britanniques une semaine plus tôt que prévu

Après tant de retards qu’il est devenu difficile de suivre, Pas le temps de mourir sortira maintenant une semaine plus tôt que prévu au Royaume-Uni et sortira en salles le 30 septembre. En supposant qu’il ne soit pas retardé à nouveau, bien sûr. La dernière sortie de Daniel Craig à James Bond devait initialement sortir en 2019, mais grâce à des problèmes en coulisses et à la situation mondiale actuelle, Pas le temps de mourir a été repoussé encore et encore, le plus récemment d’avril 2021 au 8 octobre.

Marquant la cinquième et dernière sortie de Daniel Craig comme le célèbre agent secret, Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld lors de la finale de 2015 Spectre, James Bond ayant quitté le service actif. Sa retraite est cependant de courte durée lorsqu’il est approché par son ami et officier de la CIA Felix Leiter, qui fait appel à l’aide de Bond dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, Bond doit affronter un méchant dont les stratagèmes pourraient entraîner la mort de millions de personnes.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, Pas le temps de mourir voit Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz et Ralph Fiennes reprendre leurs rôles des films précédents, avec Ana de Armas rejoignant le casting en tant que Paloma, un agent de la CIA aidant Bond, Lashana Lynch en tant que Nomi, qui a pris le manteau de 007 en l’absence de Bond, et Rami Malek dans le rôle du méchant Lyutsifer Safin.

Les retards constants ont eu un effet majeur sur les studios MGM, des prêts contractés afin de réaliser le film coûteraient au studio 1 million de dollars d’intérêts chaque mois. Il a également été signalé que Pas le temps de mourir peuvent devoir subir des reprises spécifiques, car certains segments de placement de produit sont désormais obsolètes. Le réalisateur Cary Fukunaga a cependant réussi à garder les choses en perspective en ce qui concerne les retards constants. « Je pense qu’il y a toujours le potentiel d’un (autre retard) », a-t-il déclaré à la suite de la dernière poussée. « Je le regarde sans émotion en ce moment … Il se passe tellement de choses plus importantes. J’ai des amis qui perdent des entreprises, des restaurants et d’autres amis qui ont perdu des membres de leur famille … Le film sortira quand tout va bien et ça se produira dans le contexte de ce nouveau monde, dans lequel personne ne peut vraiment définir ce que signifie le succès ou l’échec. «

Des initiés du studio ont également déclaré qu’un autre délai pour Pas le temps de mourir aurait le même effet domino de date de sortie que l’année dernière, ce qui entraînerait des retards pour plusieurs autres versions de premier plan, notamment: Un endroit tranquille, partie II, Veuve noire, et F9, ainsi que celui de Paramount Top Gun: Maverick et Sony Venom: Que le carnage soit. Alors, j’espère que Pas le temps de mourir ne subit pas un autre décalage de date de sortie dans le mauvais sens.

Pour le moment, Pas le temps de mourir La sortie est prévue le 8 octobre 2021 aux États-Unis et le 30 septembre 2021 au Royaume-Uni. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de l’Association des distributeurs de films.

