Pas le temps de mourir Les critiques arrivent, le dernier film de James Bond de Daniel Craig vaut-il la peine d’attendre?

Après une série apparemment interminable de retards et de refoulements, James Bond est enfin de retour Pas le temps de mourir, et il semble que le chant du cygne 007 de Daniel Craig valait la peine d’attendre atroce. Mettant en vedette la dernière sortie de l’acteur en tant qu’agent secret emblématique, les premières critiques pour Pas le temps de mourir sont maintenant dedans, avec des critiques jetant 5 étoiles sur le film comme autant de confettis.

Nous commençons par Peter Bradshaw du Guardian, qui a offert Pas le temps de mourir un score parfait de 5/5 et a fait l’éloge de l’approche du film à l’égard de la franchise de longue date, conservant bon nombre des tropes chéris tout en gardant les choses quelque peu cimentées dans le monde réel.

« Pas le temps de mourir est surprenant, exotiquement conscient de soi, drôle et confiant, et peut-être surtout qu’il est grand : grande action, grands rires, grandes cascades et aussi numériquement qu’il puisse avoir été inventé, et aussi follement tiré par les cheveux, Pas le temps de mourir On dirait que cela se passe dans le monde réel, un immense grand espace ouvert dont nous aspirons tous. »

Les cotes cinq étoiles éclatantes se poursuivent avec Robbie Collin du Daily Telegraph, qui ne pourrait pas être plus heureux que l’espion bien-aimé revienne, surtout après une attente aussi longue.

« Nous vous attendions, M. Bond, depuis un certain temps – et quelle joie et quel soulagement de vous retrouver. »

Mike Reyes de CinemaBlend n’a pas non plus pu retenir ses applaudissements, laissant également tomber une attente de 5/5 sur Pas le temps de mourir, assurant aux fans de 007 que le film sera à la hauteur du battage médiatique.

« Abandonnez vos craintes, car Daniel Craig et Cary Joji Fukunaga font en sorte que leur coup compte… »

Stefan Pape de HeyUGuys a attribué à No Time to Die une note presque parfaite de 4/5, saluant les efforts de Fukunaga en disant : « Ce que Cary Joji Fukunaga a réussi à faire ici, c’est capturer l’essence de Bond sans artifice, tout en apportant le caractère et le monde fermement dans le présent. » EJ Moreno de Flickering Myth a également été impressionné par le film, décrivant No Time to Die comme « Poli et rempli de vie, l’ère Daniel Craig de Bond ne s’est jamais sentie mieux. Quelle façon de clore ce chapitre! »

Pete Hammond de Deadline a quant à lui trouvé Pas le temps de mourir être une sortie finale digne de l’itération du personnage par Daniel Craig, louant la performance élégante et émotionnelle de l’acteur.

« Bond est de retour avec une vengeance. Daniel Craig prend la tâche une fois de plus dans un film qui s’avère une finale appropriée pour l’acteur. Il investit le rôle émotion, puissance et style. »

Owen Gleiberman de Variety a également trouvé beaucoup de choses à aimer Pas le temps de mourir, le qualifiant de « film formidable », et louant le niveau d’âme et de surprise que le réalisateur Cary Joji Fukunaga et la star Daniel Craig ont réussi à apporter à cet opus très attendu.

« Pas le temps de mourir » est un film formidable : un thriller de James Bond actuel et réaliste avec un côté néo-classique satisfaisant. C’est un film Bond sans vergogne conventionnel qui a été réalisé avec une grande finesse et juste la bonne touche d’âme, ainsi qu’une surprise assez élégante pour vous garder à l’affût. »

John Nugent d’Empire Magazine se sentait légèrement différent du film, mais n’en était pas moins amoureux, donnant Pas le temps de mourir 4/5 et disant: « C’est un film de Bond qui coche consciencieusement toutes les cases – mais brillamment, ne ressemble souvent pas du tout à un film de Bond. Pour un 007 qui s’est efforcé d’amener l’humanité à un héros plus grand que nature, c’est une fin appropriée à l’ère Craig. » Jason Solomons de TheWrap a également été époustouflé en disant: « La meilleure incarnation de Daniel Craig d’un rôle emblématique, une itération qui voit Bond voyager dans des espaces émotionnels où le personnage n’a jamais été auparavant, du moins pas depuis Au service secret de Sa Majesté ou dans certains passages des livres de Ian Fleming. »

Bien sûr, rien ne reste positif pour toujours, Scott Mendelson de Forbes trouvant à redire Pas le temps de mourir tentatives de fermer l’héritage Daniel Craig de la franchise.

« ‘No Time To Die’ est plutôt bien quand il se concentre sur le fait d’être « le prochain film de James Bond », mais il trébuche dans la moitié arrière en tant que suite directe de ‘Spectre’.»

L’admiration continue cependant grâce à Mae Abdulbaki de Screen Rant, qui, malgré quelques critiques sur l’acte final du film, a quand même trouvé Pas le temps de mourir en valoir la peine ; « La cinquième et dernière sortie de Daniel Craig en tant que Bond regorge de séquences d’action fantastiques et d’un centre émotionnel malgré le fait que l’acte final soit fragile. » Les critiques mineures se poursuivent avec Matt Maytum de Total Film, mais ils étaient toujours plus que satisfaits du dernier effort de Bond, le notant 4/5 et disant: « Même un méchant décevant ne peut pas nuire à un point culminant audacieux et satisfaisant à l’époque de Daniel Craig dans le smoking. »

Enfin, Ian Sandwell de Digital Spy résume parfaitement les choses, décrivant Pas le temps de mourir comme la sortie parfaite de Bond, ainsi qu’une finale plus que digne pour Daniel Craig.

« Offre tout le spectacle que vous attendez d’un film 007, réserve quelques surprises en cours de route et s’avère être une finale divertissante, touchante et audacieuse pour Daniel Craig. »

Situé cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, Pas le temps de mourir découvre que James Bond a quitté le service actif. Sa vie paisible est de courte durée, et il est approché par son ami et officier de la CIA Felix Leiter, qui demande son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, Bond doit affronter un méchant dont les stratagèmes pourraient entraîner la mort de millions de personnes.

Pas le temps de mourir est réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge. Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear et Ralph Fiennes reprennent leurs rôles des films précédents, avec Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas, Dali Benssalah, Billy Magnussen et David Dencik rejoignant le exprimés en tant que nouveaux personnages.

Suite à une série de retards, Pas le temps de mourir a finalement eu sa première mondiale au Royal Albert Hall de Londres le 28 septembre 2021, et sortira en salles le 30 septembre 2021 à l’international et le 8 octobre 2021 aux États-Unis.

