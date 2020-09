"Pas le temps de mourir": James Bond rapporte dans la bande-annonce pour le devoir

L’attente sera bientôt terminée: dans dix semaines, James Bond sera de retour au cinéma dans “No Time to Die”. Au cas où les fans auraient oublié ce que représentent les films sur le gentleman espion en raison du long temps d’attente, une nouvelle bande-annonce vous aidera.

Aux sons du thème Bond, Daniel Craig se lance dans sa nouvelle mission en tant que 007. Il est entouré de sombres secrets, de belles femmes et de beaucoup d’action dans des lieux à couper le souffle.

Bond reçoit beaucoup de soutien féminin

Dans “Pas le temps de mourir”, Blofeld (Christoph Waltz) et Bond ont un adversaire commun: le minable Safin (Rami Malek), qui menace d’anéantir des millions de personnes. Le méchant veut également se venger du grand amour de Bond, Madeleine Swann (Leá Seydoux). Il va sans dire que Bond n’est pas paresseux à ce sujet. Et il obtient un puissant soutien féminin de l’agent du double zéro Nomi (Lashana Lynch) et de l’agent de la CIA Paloma (Ana de Armas), entre autres.

“No Time to Die” enfin au cinéma en novembre

Les fans ont dû attendre longtemps la 25e aventure de James Bond. «Pas le temps de mourir» devait initialement commencer en février, puis en avril et la pandémie corona a déjoué tous les espoirs. La suite ouvrira désormais dans les salles le 12 novembre. Avec une durée de 163 minutes, ce sera le plus long film de Bond à ce jour et le dernier dans lequel Daniel Craig joue l’agent de Sa Majesté.