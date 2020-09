“Pas le temps de mourir”: James Bond est de retour avec une affiche de film

01.09.2020 à 23h35

Ce spectacle devrait faire battre plus vite le cœur des fans: Daniel Craig alias James Bond est de retour. Et l’affiche du film n’est que le début.

L’attente pour “James Bond: No Time to Die” est toujours en cours, mais une nouvelle affiche de film devrait rendre le temps jusqu’à la première un peu plus supportable. Mardi soir (1er septembre), une photo inédite de l’acteur principal Daniel Craig (52 ans) en costume a été publiée sur les pages officielles des médias sociaux de “007”. Regardez droit dans la caméra, le pistolet fermement en main. «Un homme en mission», est la légende du commentaire de la photo.

Première affiche, puis bande-annonce

Pendant longtemps, le nouveau et dernier film “Bond” de Craig était resté silencieux. La pandémie corona avait contrecarré la première du cinéma initialement prévue en avril, et la sortie a été reportée de sept mois à novembre. Rien ne semble avoir changé à ce sujet: l’affiche du film parle toujours de novembre, mais la date exacte n’est pas donnée.

D’autant plus gratifiant: les fans de 007 peuvent s’attendre bientôt au prochain temps fort. L’affiche du film sera suivie de la sortie d’un nouveau trailer jeudi 3 septembre.

