Pas le temps de mourir fixe la date de sortie de PVOD beaucoup plus tôt que prévu

Le chant du cygne de James Bond de Daniel Craig, Pas le temps de mourir, sera disponible à la location aux États-Unis sur demande le mardi 9 novembre, après seulement une fenêtre exclusive de 31 jours en salles. Deadline a annoncé que la dernière aventure de la course de Daniel Craig en tant que super espion sera disponible sur toutes les principales plates-formes, notamment Amazon, Apple, DirecTV, Spectrum et Xfinity au prix de 19,99 €. Pour ceux qui ne se sont pas aventurés dans les cinémas pour voir le film Bond dans toute sa splendeur, c’est une chance de profiter de l’action dans votre propre maison, même si, comme pour de nombreuses locations, certains résisteront au DVD et au Blu -libération des rayons pour pouvoir conserver l’objet physique par la suite.

La 25e entrée de la franchise Bond est réalisée par Cary Fukunaga à partir du scénario de Neal Purvis, Robert Wade et Indiana Jones 5 star Phoebe Waller-Bridge. Il découvre que Bond s’est retiré du service actif, mais qu’il est ramené dans la mêlée grâce à la visite de son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, qui lui demande son aide pour retrouver un nouveau méchant dangereux armé d’une nouvelle technologie mortelle. Avec un casting comprenant Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Rory Kinnear, Billy Magnussen et Christoph Waltz, Craig’s Bond sort dans un élan de gloire après ce qui semble être un éternel retard dans sa sortie.

Pas le temps de mourir le tournage original a été terminé en octobre 2019 et était prêt pour que Craig tire sa révérence en 2020, mais grâce à la pandémie de Covid, le film a été retardé encore et encore, passant par plusieurs dates de sortie possibles avant de s’installer en octobre 2021. Continuer à 610 millions de dollars bruts dans le monde, le film a battu un certain nombre de records lors de sa sortie initiale au Royaume-Uni, où il a ouvert avec d’autres territoires internationaux une semaine avant les États-Unis, et a prouvé que la position de la productrice Barbara Broccoli selon laquelle Bond est et sera toujours une expérience cinématographique est clairement quelque chose avec laquelle de nombreux fans sont d’accord.

Grâce au retard de Pas le temps de mourir, cela a eu un effet d’entraînement avec les inévitables discussions sur qui remplacera Daniel Craig lorsque Bond reviendra dans sa prochaine aventure. Bien que le sujet ait été abordé à plusieurs reprises avant la sortie du film, Barbara Broccoli a insisté sur le fait que c’était le moment pour Daniel Craig d’en profiter et que la recherche commencerait tout de suite.

S’exprimant dans l’émission Today de Radio 4, la productrice de longue date de Bond a plaisanté en disant qu’elle était « dans le déni » du départ de Craig, ajoutant: « Nous voulons que Daniel ait son heure de célébration. L’année prochaine, nous commencerons à penser à l’avenir. » Elle s’est ensuite souvenue de la façon dont Craig avait à l’origine des doutes quant à son rôle dans les années 2006. Casino Royale. « Il savait que cela changerait sa vie, ce qui est manifestement le cas », a-t-elle déclaré. « Il nous a permis d’explorer la vie émotionnelle de Bond, d’approfondir la complexité personnelle du personnage. »

Pas le temps de mourir est toujours à l’affiche dans certaines salles de cinéma et sera disponible le mardi 9 novembre à la location via Premium VOD. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

