Pas le temps de mourir, F9, Morbius et plus devraient être retardés à nouveau

Nouvel an, même vieux morceau. La situation au box-office ne s’améliorant pas aussi rapidement qu’Hollywood l’aurait espéré, il semble qu’un certain nombre de superproductions à venir prévues pour le premier semestre 2021 seront à nouveau retardées. Nous avons joué au remaniement des dates de sortie tout au long de 2020 dans l’espoir que la nouvelle année offrirait des pâturages plus verts. Cela peut encore s’avérer vrai plus tard dans l’année. Mais, pour l’instant, des films comme Pas le temps de mourir, F9, Morbius et d’autres peuvent devoir déménager au moins une fois de plus ou risquer de perdre des millions.

Selon un nouveau rapport, avec environ 65% des salles de cinéma fermées aux États-Unis et beaucoup plus fermées à l’international, les studios devront prendre des décisions difficiles, les films devant sortir relativement tôt en 2021. Des vaccins sont actuellement distribués, ce qui beaucoup avaient espéré augmenter les dollars au box-office. Mais le déploiement aux États-Unis a été particulièrement lent, ce qui signifie qu’aucune amélioration ne se fera sentir avant un certain temps. En tant que tels, les studios qui ont programmé des films à gros budget pour une sortie en salles au cours des premiers mois de cette année vont presque certainement retarder ces titres une fois de plus dans l’espoir que la situation s’améliorera éventuellement suffisamment pour gagner l’argent dont ils ont besoin. faire.

Sony Cendrillon, qui met en vedette Camila Cabello, est la première sortie majeure de 2021, prévue pour le 5 février. Étant donné qu’il n’y a pratiquement pas eu de marketing jusqu’à présent, il semble presque certain que le film sera retardé. Disney a L’homme du roi, une préquelle de Le Kingsman, prévu pour le 12 mars. Le film a déjà été poussé plusieurs fois. Le plus gros film du premier trimestre 2021 est peut-être Morbius, Le dernier de Sony Homme araignée spin-off se déroulant dans l’univers Marvel avec Jared Leto. Cela devrait actuellement arriver le 19 mars. Venin a rapporté plus de 850 millions de dollars dans le monde, le studio ne sortira probablement pas ce titre en particulier tant que le marché du théâtre ne sera pas sur un terrain plus certain.

C’est en avril que les choses deviennent moins sûres. Peut-être que les choses s’améliorent suffisamment d’ici là pour les films à petit budget, tels que Un endroit tranquille, partie II (23 avril) pour y jeter un coup d’œil. Mais des blockbusters massifs tels que Fast & Furious 9 et le dernier film de James Bond Pas le temps de mourir viennent avec des budgets de l’ordre de 200 millions de dollars. Il est presque impossible pour des films comme celui-là de réaliser des bénéfices avec une sortie en VOD. Ils comptent sur les retours au box-office mondial. En tant que tels, ils sont susceptibles d’être retardés jusqu’à beaucoup plus tard dans l’année pour éviter d’autres problèmes.

Le mois de mai est également brumeux. Veuve noire, Godzilla contre Kong, Guy gratuit et d’autres devraient arriver ce mois-là. WarnerMedia publie tous ses films, tels que Godzilla contre Kong, en salles et sur HBO Max simultanément. Il est donc peu probable que leurs plans changent. Mais Marvel et Disney peuvent être mis dans une situation précaire avec Veuve noire. Que cela mène ou non à une version hybride comme ils l’ont fait avec Mulan ça reste à voir. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

