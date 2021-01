"Pas le temps de mourir" et plus encore: Diverses sorties en salles reportées à nouveau

Le report animé des sorties en salles entre dans un nouveau cycle. Comme l’année précédente, cela commence avec la 25e aventure de James Bond « No Time to Die ».

Au lieu du 31 mars, « No Time to Die » débutera dans les salles françaises le 8 octobre, comme annoncé par le compte Twitter officiel du film. Cette fois, il n’y a pas de gros mots de la part des responsables, juste une photo avec la référence à un début d’octobre et l’ajout « Pas le temps de mourir », 8 octobre 2021. «

Sortie cinéma « Uncharted » reportée à 2022

Selon IGN, Sony Pictures a également révisé en profondeur sa liste de sorties de films à venir. En plus de l’adaptation du jeu vidéo « Uncharted » avec Tom Holland dans le rôle principal, « Ghostbusters: Afterlife », « Cinderella » et « Peter Rabbit 2 » obtiendront également de nouvelles dates.

« Inexploré » : 11 février 2022 (ancienne sortie au cinéma: 16 juillet 2021)

: 11 février 2022 (ancienne sortie au cinéma: 16 juillet 2021) « Ghostbuster: Afterlife » : 11 novembre 2021 (ancienne sortie en salle: 11 juin 2021)

: 11 novembre 2021 (ancienne sortie en salle: 11 juin 2021) « Cendrillon » : 16 juillet 2021 (ancienne sortie au cinéma: 5 février 2021)

: 16 juillet 2021 (ancienne sortie au cinéma: 5 février 2021) «Peter Rabbit 2: The Runaway»: 11 juin 2021 (ancienne sortie en salle: 2 avril 2021)

« Morbius » obtient également une nouvelle date de début. Le plan initial était que l’adaptation de la bande dessinée avec Jared Leto commence en octobre 2021. Cependant, afin d’éviter une collision avec « No time to die », « Morbius » ne démarrera que le 21 janvier 2022.

« Black Widow » et autres blockbusters à venir?

Il est probable que ce ne soit que le début d’une nouvelle vague de changements. Compte tenu du nombre actuel d’infections par Corona dans le monde, il semble irréaliste qu’un film sorte dans les salles dans un proche avenir – dont la plupart sont de toute façon fermés.

Ce ne devrait donc être qu’une question de temps avant que « Black Widow », « Fast & Furious 9 » et « Dune » ne connaissent un autre changement. Cependant, d’autres films sont également au bord du gouffre, notamment « A Quiet Place 2 », « Conjuring 3: Under the Spell of the Devil », « Jungle Cruise », « Minions: The Rise of Gru » ou « Top Gun: Maverick ».