Pas le temps de mourir est le plus long film de James Bond de tous les temps

Obtenez le gros pop-corn quand vous voyez Pas le temps de mourir, car le 25e James Bond sera le plus long de tous. Le long métrage à venir, qui met en vedette Daniel Craig dans sa dernière performance en tant que Bond, devrait durer deux heures et 43 minutes, soit 163 minutes au total. A ce moment-là, Pas le temps de mourir sera le film le plus long de la série, dépassant le précédent détenteur du record Spectre à 148 minutes.

Peut-être la longueur de Pas le temps de mourir aidera à compenser sa sortie retardée. Le film devait initialement sortir en novembre 2019, mais plusieurs retards suivraient à la suite du départ de Danny Boyle. La pandémie a encore compliqué la sortie l’année dernière, prenant Pas le temps de mourir sur 2020 entièrement avec une sortie pour cette année. Tout a culminé avec la sortie prévue du film James Bond le 30 septembre au Royaume-Uni et le 8 octobre aux États-Unis, les dates promises par MGM sont définitives cette fois.

Dans Pas le temps de mourir, James Bond a quitté le service actif et profite d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA se présente pour demander de l’aide. La mission de sauvetage d’un scientifique kidnappé s’avère bien plus dangereuse que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Pas le temps de mourir est réalisé par Cary Fukunaga à l’aide d’un scénario co-écrit avec Neal Purvis, Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge. Avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond, le film présente la nouvelle venue Lashana Lynch en tant que nouvel agent 007 après la retraite de Bond. Pas le temps de mourir met également en vedette Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Rory Kinnear et David Dencik. Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont produit.

« Tout le monde pense qu’il est si facile de faire ces films de tentpole, que c’est juste une formule et qu’il suffit de brancher et de jouer et que les gens vont se présenter au cinéma », a récemment déclaré Fukunaga à SFX, se référant aux rumeurs selon lesquelles Malek jouerait le Dr. Non. « En fait, si vous voulez un bon film, vous devez le prendre au sérieux et y réfléchir beaucoup. Il faut beaucoup de gens intelligents pour créer ces films, et aussi pour créer ces personnages qui, espérons-le, dureront. Cela est un nouveau méchant. Il n’est pas, comme certains l’ont spéculé, le Dr Non. J’espère qu’il en sera un qui durera d’une manière ou d’une autre. «

« Laissez les rumeurs courir, car peu importe ce que vous attendez de ce film, vous serez choqué lorsque vous regarderez le film. Je n’ajouterai pas d’huile à cet incendie », a également déclaré Malek à GQ. « [The rumors are] intéressant. Je ne vais pas mordre là-dessus, mais je pense que c’est intéressant. Ils n’auront qu’à attendre et voir. »

Dans tous les cas, le personnage de Malek sera l’un des derniers ennemis de Daniel Craig, car il s’agit de la dernière course de l’acteur en tant que James Bond. Assez tôt, Pas le temps de mourir sortira au Royaume-Uni le 30 septembre, suivi d’une sortie aux États-Unis le 8 octobre. Compte tenu du temps d’exécution, vous voudrez peut-être aller aux toilettes à l’avance.

