Pas le temps de mourir est confronté à un autre retard de date de sortie

Jusqu’à présent, la sortie de la prochaine aventure de James Bond, Pas le temps de mourir, s’est avérée plus difficile que n’importe laquelle des missions à l’écran des agents secrets. Le film devant actuellement sortir en salles en avril de l’année prochaine, il semble que d’autres retards pourraient être attendus car les bailleurs de fonds ne veulent pas que le film soit le premier blockbuster à sortir. En plus de cela, en attendant de connaître la logistique du déploiement des vaccins, il est fort possible que le public ne se sente toujours pas à l’aise de retourner en salles dès avril prochain.

Le commerce hollywoodien a révélé un rapport qui affirme que ces mêmes bailleurs de fonds craignent que, étant donné que les films de James Bond ont tendance à trouver leur public principal dans la tranche démographique plus âgée, un grand nombre de fans ne s’aventureront pas dans les cinémas dans les circonstances actuelles. Bien sûr, plusieurs blockbusters similaires ont reçu (ou sont au moins envisagés) une version en streaming, mais avec Pas le temps de mourir étant un film potentiel d’un milliard de dollars, les investisseurs ne veulent pas manquer les revenus qui proviendraient d’une sortie en salle, et nous pourrions donc attendre encore plus longtemps avant de voir Daniel Craig en 007 pour la dernière fois.

À la suite du retard le plus récent, le réalisateur Cary Fukunaga a averti que cela pourrait arriver en disant: « Je pense qu’il y a toujours le potentiel d’un (autre retard). Je le regarde sans émotion en ce moment … Il se passe tellement de choses plus importantes. J’ai des amis qui perdent des entreprises, des restaurants et d’autres amis qui ont perdu des membres de leur famille … Le film sortira quand il aura raison et il se produira dans le contexte de ce nouveau monde, dans lequel personne ne peut vraiment définir quel succès ou quel échec veux dire. »

Des rapports précédents ont également révélé le coût élevé du report de No Time to Die, avec des prêts contractés par MGM afin de faire en sorte que le film coûte au studio 1 million de dollars d’intérêts chaque mois. Les retards continus de sortie ont signifié que l’intérêt s’accumule rapidement et ne sera pas remboursé tant que le film ne sort pas des écrans. « MGM souffre », a déclaré Hal Vogel, PDG de Vogel Capital Research. « À ce stade, chaque grand distributeur a une pile de films coûteux inédits. La pile grossit de jour en jour. Ces films sont en inventaire. Ils sont assis là sans retour sur investissement. Même avec des taux d’intérêt bas, les frais d’intérêt s’accumulent. Donc, opter pour le streaming n’est pas si fou. Vous avez dépensé de l’argent. Et vous ne le récupérerez pas de sitôt. »

Réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui sollicite son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, James Bond doit affronter un danger que le monde n’a jamais vu auparavant.

Le film mettra en vedette la dernière apparition de Daniel Craig en tant qu’agent secret emblématique. Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz et Ralph Fiennes reprennent leurs rôles des films précédents, avec Lashana Lynch, Ana de Armas et Rami Malek rejoignant le casting principal. Le film devait initialement sortir en novembre 2019 et doit maintenant faire ses débuts sur Pas le temps de mourir est actuellement programmé pour sortir en salles le 2 avril 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.

