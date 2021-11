Pas le temps de mourir dépasse F9 en tant que film le plus rentable de 2021

Pas le temps de mourir a mis un terme au mandat de Daniel Craig en tant que James Bond lors de sa première le mois dernier dans les cinémas, mais cela pourrait bien s’avérer être la chanson du cygne ultime car les recettes mondiales du film au box-office ont dépassé la barre des 733 € ce week-end, ce qui en fait le plus haut- film hollywoodien de l’année F9 : La saga rapide. Bien que le film n’ait peut-être pas été aussi performant que certains au box-office national, avec Éternels prêt à le pousser à la 7e place de ce classement, l’appétit international pour Bond a suffi à propulser le film au-dessus de la 9e sortie du Rapide et furieux la franchise.

Les deux films provenant en partie d’Universal Pictures, ils seront très satisfaits du résultat, car les deux films retardent actuellement les offres de Marvel 2021 de Black Widow, Shang-Chi et la légende des dix anneaux et, pour l’instant, Éternels. Bien qu’il y ait un petit nombre de grands films à venir, y compris la sortie cette semaine de Chasseurs de fantômes : l’au-delà, et décembre Spider-Man : Pas de chemin à la maison et La résurrection matricielle à venir, 2021, et en effet l’ère de la pandémie, semble être dominée par le départ du super-espion de Daniel Craig.

Le voyage de Pas le temps de mourir aux cinémas n’a pas été facile, sa sortie étant initialement prévue en 2019. En raison du départ de Danny Boyle en tant que réalisateur, le film a été retardé jusqu’en avril 2020, et cela a suffi pour le faire atterrir dans les premiers stades de la Covid- 19 pandémie. Une décision a été initialement prise de retarder le film jusqu’en novembre 2020, puis avril 2021 et enfin, dans l’espoir de donner au film la sortie en salles qu’il méritait – et avec tous les participants catégoriques, il n’irait pas sur une plate-forme de streaming – il a atterri dans fin septembre pour la plupart des marchés internationaux et début octobre pour les États-Unis et les fans étaient plus que prêts pour cela.

Michael De Luca, président du groupe de films de MGM, et Pamela Abdy, présidente du groupe de films MGM, ont déclaré à propos de cette réalisation : « Nous sommes ravis de voir le public revenir dans les cinémas du monde entier et pour leur soutien continu à l’expérience théâtrale. Après un long délai, nous sommes particulièrement heureux de savoir Pas le temps de mourir a diverti tant de cinéphiles du monde entier. Avec nos partenaires chez Eon, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, nous tous chez MGM sommes reconnaissants aux équipes d’Universal Pictures, United Artists Releasing et dans nos propres territoires MGM pour leurs efforts considérables pour franchir cette grande étape avec Pas le temps de mourir. Cette réalisation rend hommage à Daniel Craig et à l’ensemble de la distribution, ainsi qu’à notre réalisateur Cary Fukunaga, aux producteurs Michael et Barbara et à l’équipe pour avoir réalisé un film incroyable. Nous adressons nos remerciements à nos exposants et partenaires promotionnels pour leur soutien constant au film. »

En raison du retard sans précédent avec la sortie du film, cela a conduit Daniel Craig à être couronné comme le Bond le plus ancien des presque 60 ans d’histoire de la franchise et la recherche de son successeur a été reportée à 2022 pour permettre au acteur d’avoir son dernier moment de gloire en tant que personnage emblématique. Le film est sorti en numérique, DVD et Blu-Ray début novembre après seulement une fenêtre de cinéma de 31 jours, ce qui est généralement du jamais vu pour un si grand film, mais comme un grand nombre de la population plus âgée que les films de Bond appellent ont été hésitants. revenir au cinéma pour l’instant, cela devrait conduire à Pas le temps de mourir également bien sur le marché des médias domestiques. Cette nouvelle nous vient de Deadline.





