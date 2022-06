Pas le temps de mourir : Daniel Craig n’a presque pas approuvé la chanson de Billie Eilish

En tant que l’une des principales attractions du dernier film de James Bond, il est difficile d’imaginer que le single de billie elish »Pas le temps de mourir », n’aurait pas aimé quelqu’un, encore moins à Daniel Craig, l’acteur qui est chargé d’incarner l’espion populaire dans ses derniers épisodes. Il a été récemment révélé que Craig avait des doutes quant à savoir si la chanson convenait au film, mais a ensuite changé d’avis, la jugeant incroyable.

Contrairement au coproducteur Stephen Lipsonqui s’est instantanément attaché au brouillon de « No Time To Die » de Finnéas et Billie Eilish, Craig a d’abord exprimé son incertitude quant à la capacité de la chanson à fournir la profondeur émotionnelle nécessaire pour sa sortie finale de Bond. En fait, même Eilish elle-même avait ses propres doutes quant à sa première chanson écrite pour le cinéma.

Comme dans la version studio finale, Billie Eilish a captivé le public avec ses voix de fausset et ses vibratos, étant une chanson dans son style, mais qui capture une atmosphère totalement mélancolique. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une chanson thème pour un film, il y a beaucoup plus de décisions créatives à prendre.

guitariste Jean Marr, qui a participé à l’enregistrement de la bande originale du dernier opus de James Bond, a souligné que l’un des plus grands défis de »No Time To Die » était de trouver le parfait équilibre entre l’esthétique d’Eilish et le thème Bond. Le développement de la chanson a pris beaucoup de temps, avec trois mois de travail sur le thème jusqu’à son approbation finale.

Craig a joué un rôle déterminant dans l’approbation de la chanson, alors la lui montrant a utilisé le meilleur équipement sonore pour lui donner une expérience complète. Un mélange du thème a même été fait pour souligner la partie où se produit le plus grand point culminant vocal du thème. Après que Craig ait approuvé la chanson, ils ont publié l’annonce officielle que Finneas et Billie Eilish feraient la chanson thème de James Bond.

» No Time To Die » a fourni le ton parfait pour la sortie épique de Daniel Craig en tant que James Bond, donnant la profondeur émotionnelle dont le film avait besoin.