Pas le temps de mourir : bande-annonce finale et date de sortie

Asupermall - Si4732 Fm Am (Mw Et Sw) Ssb (Lsb Et Usb) Radio Recepteur Audio Type De Sortie Audio 3,5 Mm Fini Bnc Interface Antenne Avec Filtre Bande

Ceci est un FM AM (MW et SW) SSB (LSB et USB) Radio Récepteur audio, mais sans le couvercle, de sorte que vous pouvez installer le couvercle vous le souhaitez, les autres parties avait été fini assembler, ce qui permet d'économiser votre temps et d'argent, venez essayer, il ne vous laissera pas tomber. Caractéristiques: Ce produit est un récepteur audio de parties, ce produit est sans le couvercle, de sorte que vous pouvez installer le couvercle par vous-même, ce qui peut vous fait profiter de la drôle de terminer l'assemblage. Ce produit a l'aide d'une pile au lithium de 3,6 V et en soutenant la recharge USB (batterie et le câble USB à la fois non compris). Les supports de sortie audio casque est de 3,5 mm, et les supports FM antenne écouteur (écouteur non inclus). Elle soutient haut-parleur 8 ohms et une sortie 1W et le PCB conserve le paquet SI4735, les utilisateurs peuvent remplacer la puce par eux-mêmes, et le logiciel est compatible. Ce produit avec 22 bandes de radio