Pas le temps de mourir : adieu à Daniel Craig en tant qu’agent 007 (revue)

La route de « No Time To Die », le 25e volet des aventures de l’Agent 007, qui pouvait atteindre les salles de cinéma, était pleine de hauts et de bas. Depuis le départ de Danny Boyle en tant que réalisateur, son processus de réécriture et les multiples changements de sa date de sortie dus à la pandémie mondiale.

Mais l’attente est enfin terminée et le réalisateur Cary Joji Fukunaga, à travers un scénario écrit en collaboration avec Robert Wade, Scott Z. Burns et Phoebe Waller Bridge, révèle un film aux proportions épiques qui dans ses deux heures et 46 minutes, permet à Daniel Craig de célébrer une fin digne de sa performance en tant que James Bond, bien qu’il ne s’agisse pas d’un film complètement parfait.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Malignant: Personne n’est préparé pour le nouveau de James Wan (Revue)

Le film commence avec James Bond après cinq ans de départ à la retraite du MI6, vivant dans une apparente tranquillité avec Madeleine Swann (Lea Seydoux) jusqu’à ce que l’agent de la CIA Felix Leitter (Jeffrey Wright) apparaisse à sa porte pour lui demander de l’aide pour se remettre d’un Scientifique russe qui a été kidnappé par des agents de Spectre, rencontrant Nomi (Lashana Lynch) en chemin, à qui le numéro d’agent 007 a été attribué à la place.

Une tournure des événements verra Bond travailler à nouveau avec M (Ralph Fiennes), Eve Moneypenny (Naomie Harris), Q (Ben Whishaw) et l’agent de la CIA Paloma (Ana de Armas) à la recherche du mystérieux Lyutsifer Safin (Rami Malek) , qui est le cerveau d’une cruelle vengeance contre le MI6 par le biais d’une dangereuse arme biologique.

Mettons quelque chose au clair. Sam Mendes a établi un standard élevé dans la franchise avec « Skyfall » en 2012. « No Time To Die » n’est pas un « Skyfall », mais Fukunaga n’essaie jamais d’imiter l’ampleur de son intensité dramatique, et c’est précisément ce que fait la saga. nécessaire pour parvenir à une fin satisfaisante.

Fukunaga n’entre pas dans les territoires crépusculaires, mais le poids de James Bond est reconnu comme un personnage qui a déjà traversé une vie de missions dangereuses et dont les actions dans le passé ont du poids. En fait, c’est un film dans lequel le passé de ses personnages n’agit pas comme un fantôme vengeur, mais comme un boomerang qui menaçait de revenir tôt ou tard vers eux.

Le scénario, malgré le fait que dans son troisième acte la durée du film commence à se faire sentir, il a une touche de charme, de charisme et de cynisme qui, bien que nous ne puissions pas assurer que c’est l’entière responsabilité de Waller-Bridge, il il ne fait aucun doute que cela fait partie de leurs contributions à l’histoire. Un exemple, le personnage de Paloma ressemble à son personnage dans « Fleabag », bien qu’elle n’entre pas mal dans l’histoire. C’est même attachant.

L’apparition de Lashana Lynch en tant qu’agent 007, entre les mains de tout autre scénariste, pourrait conduire à un récit éculé dans lequel les deux agents se battent et se détestent pendant la mission. Le film parvient à présenter à travers son personnage un message sur l’héritage des anciennes générations sans rabaisser les plus jeunes, étant l’un des points les plus précieux de l’histoire.

Daniel Craig, à 53 ans, parvient à continuer à présenter dans son interprétation de James Bond sa propre identité de sophistication et d’élégance sans négliger ses séquences d’action plus élaborées, qui n’ont peut-être pas personnellement filmé toutes ses séquences de cascades, mais il continue de remarquer son engagement devant la caméra.

« Spectre » n’a peut-être pas été le film le plus remarquable de la série avec Craig, mais après avoir vu Christoph Waltz jouer Ernst Stavro Blofeld (qui a une brève apparition dans le film), il est difficile d’imaginer un adversaire plus redoutable pour Bond. Même si Safin a le profil complet de n’importe quel méchant de la saga, il y a quelque chose en sa présence qui ne convainc pas complètement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Candyman : Une puissante réinvention d’un héritage oublié (Revue)

Le travail d’acteur de Malek, bien qu’étrange, n’est pas mauvais. Bien qu’elles s’avèrent être une menace à l’échelle mondiale, les motivations de Safin sont présentées dans une séquence surchargée de « dialogues d’exposition », donc si une extrême attention est portée, on ne comprend pas complètement au début ce que vous voulez faire et qui est le cible de votre vengeance.

Il faudra peut-être que certains fans de James Bond apprécient le résultat final de « No Time To Die » et ce ne sera certainement pas un favori immédiat parmi la majorité. Mais Fukunaga a réussi à livrer l’adieu digne que tout le monde attendait pour Daniel Craig dans ce qui reste l’une des franchises d’action les plus importantes de l’histoire du cinéma.