Pas le temps de mourir 4K, Blu-ray ramène James Bond à la maison pour les vacances avec un contenu bonus jamais vu auparavant

Générant plus de 700 millions de dollars dans le monde et certifiés frais sur des tomates pourries, les fans peuvent désormais ramener à la maison Pas le temps de mourir à temps pour les vacances avec plus d’une heure de contenu bonus explorant l’action, le spectacle et les cascades. Avec des faits saillants dont le Être James Bond Rétrospective de 45 minutes sur 4K Ultra HD et quatre featurettes exclusives et passionnantes, les téléspectateurs peuvent aller dans les coulisses du film et plus profondément dans le « frisson et émotion » (Date limite) héritage du 007 de Daniel Craig.

Pas le temps de mourir renvoie Daniel Craig dans le rôle de Ian Fleming James Bond aux côtés de l’acteur oscarisé Rami Malek. Bond a quitté le service actif et profite d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA se présente pour demander de l’aide. La mission de sauvetage d’un scientifique kidnappé s’avère bien plus dangereuse que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Pas le temps de mourir étoiles Daniel Craig (Spectre, Chute céleste), Rami Malek (Rhapsodie bohémienne, Monsieur Robot), Léa Seydoux (La dépêche française, Spectre, le bleu est la couleur la plus chaude), Lashana Lynch (Capitaine Marvel), Ben Whishaw (Spectre, Atlas des nuages), Naomie Harris (Spectre, Venin), avec Jeffrey Wright (Spectre, Fleurs brisées), Christoph Waltz (Spectre, Inglourious Basterds) et Ralph Fiennes (Spectre, l’hôtel Grand Budapest).

FONCTIONNALITÉS BONUS sur 4K UHD, BLU-RAYTM et DVD :

ANATOMIE D’UNE SCÈNE : MATERA – À la manière de Bond, il y a une incroyable séquence de pré-crédit dans No Time To Die. Une course poursuite haletante à Matera qui démarre à pied, puis à moto, puis en voiture. Pas n’importe quelle voiture non plus – l’emblématique Aston Martin DB5 ! À travers des entretiens avec Daniel Craig et le réalisateur Cary Joji Fukunaga, ainsi que des entretiens sur le plateau avec des membres clés de l’équipe, nous découvrons comment les cinéastes ont tourné cette séquence époustouflante.

– À la manière de Bond, il y a une incroyable séquence de pré-crédit dans No Time To Die. Une course poursuite haletante à Matera qui démarre à pied, puis à moto, puis en voiture. Pas n’importe quelle voiture non plus – l’emblématique Aston Martin DB5 ! À travers des entretiens avec Daniel Craig et le réalisateur Cary Joji Fukunaga, ainsi que des entretiens sur le plateau avec des membres clés de l’équipe, nous découvrons comment les cinéastes ont tourné cette séquence époustouflante. GARDER LA RÉALITÉ : L’ACTION DE PAS LE TEMPS DE MOURIR – Dans un monde plein de films d’action CGI lourds, la franchise Bond se démarque fièrement de la foule pour toujours tourner des cascades pratiques, sans utiliser d’effets spéciaux. Dans cette pièce, nous voyons comment No Time To Die poursuit cette tradition avec ses séquences d’action étonnantes.

– Dans un monde plein de films d’action CGI lourds, la franchise Bond se démarque fièrement de la foule pour toujours tourner des cascades pratiques, sans utiliser d’effets spéciaux. Dans cette pièce, nous voyons comment No Time To Die poursuit cette tradition avec ses séquences d’action étonnantes. UN VOYAGE MONDIAL – Les lieux exotiques sont synonymes de tous les films Bond et No Time To Die n’est pas différent. En plus de retourner au foyer spirituel de Bond, la Jamaïque, pour la dernière sortie de Daniel Craig, nous partons également pour un voyage mondial en Italie, en Norvège et en Écosse. Nous entendrons Daniel Craig, Cary Fukunaga, d’autres acteurs et cinéastes clés, sur ce que c’était que de filmer dans ces endroits spectaculaires.

– Les lieux exotiques sont synonymes de tous les films Bond et No Time To Die n’est pas différent. En plus de retourner au foyer spirituel de Bond, la Jamaïque, pour la dernière sortie de Daniel Craig, nous partons également pour un voyage mondial en Italie, en Norvège et en Écosse. Nous entendrons Daniel Craig, Cary Fukunaga, d’autres acteurs et cinéastes clés, sur ce que c’était que de filmer dans ces endroits spectaculaires. CONCEVOIR LE LIEN – Le chef décorateur Mark Tildesley et la costumière Suttirat Anne Larlarb, ainsi que les acteurs et d’autres cinéastes, discutent de l’inspiration, des défis et des épreuves de la conception et de la fabrication de décors et de costumes aussi remarquables pour l’emblématique franchise Bond.

– Le chef décorateur Mark Tildesley et la costumière Suttirat Anne Larlarb, ainsi que les acteurs et d’autres cinéastes, discutent de l’inspiration, des défis et des épreuves de la conception et de la fabrication de décors et de costumes aussi remarquables pour l’emblématique franchise Bond. ÊTRE JAMES BOND* – Dans cette rétrospective spéciale de 45 minutes, Daniel Craig revient franchement sur ses 15 ans d’aventure en tant que James Bond. Incluant des images d’archives inédites de Casino Royale au 25e film Pas le temps de mourir, Craig partage ses souvenirs personnels lors d’une conversation avec les producteurs de 007, Michael G Wilson et Barbara Broccoli, avant sa dernière performance en tant que James Bond. (*4K UHD uniquement)

Pas le temps de mourir, l’extraordinaire 25e opus de la série James Bond, sera disponible pour la première fois en éditions collector 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 21 décembre 2021 de Albert R. Broccoli’s EON Productions, Metro Goldwyn Mayer (MGM ) et Universal Pictures Home Entertainment.

