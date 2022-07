Pas encore de plans Square Enix ne prépare pas de remasterisation de Dirge Of Cerberus Final Fantasy VII

Square Enix ne rééditera pas le jeu d’action Dirge of Cerberus Final Fantasy VII et le jeu de rôle mobile Before Crisis Final Fantasy VII Le concepteur de jeux Tetsuya Nomura et le producteur Yoshinori Kitase en ont parlé lors d’une discussion avec des journalistes.

La question du retour des projets inclus dans la compilation originale de Final Fantasy VII a été posée aux développeurs dans le cadre de l’annonce de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, une version moderne de la préquelle de Final Fantasy VII, sortie pour la première fois en 2007 sur la console portable PlayStation Portable.

Comme Nomura l’a expliqué, la question de la création de versions mises à jour de Dirge of Cerberus et Before Crisis a été discutée au sein de Square Enix – les développeurs étaient intéressés par le retour de ces jeux et ont même compté les ressources nécessaires pour produire des remasters et des remakes. Cependant, ces plans ne sont pas allés au-delà des discussions préliminaires.

Rappelons que Dirge of Cerberus : Final Fantasy VII est un jeu de tir avec des éléments de jeu de rôle dans l’univers de Final Fantasy VII. Chronologiquement, le projet est le dernier maillon de la compilation dont les événements se déroulent après le film d’animation Advent Children : Final Fantasy VII. L’histoire est racontée du point de vue de Vincent Valentine, qui fait face à un nouveau danger – l’unité militaire secrète « Deepground » appartenant à la SHINRA Corporation.

À son tour, Before Crisis: Final Fantasy VII est une préquelle mobile de tous les événements principaux de Final Fantasy VII et raconte l’organisation des Turcs et leurs missions dangereuses, y compris les affrontements avec les cellules radicales Avalanche.

Il n’a pas été localisé en raison de la différence significative de technologie et de services mobiles entre le Japon et les pays occidentaux.

Il convient de noter que malgré le manque de plans des développeurs pour publier des rééditions à part entière des jeux mentionnés ci-dessus, leurs événements seront en quelque sorte reflétés dans le prochain jeu mobile Final Fantasy VII Ever Crisis.

Dans son cadre, les développeurs espèrent raconter toutes les intrigues de l’univers global final. Fantasy VII en travaillant avec un format épisodique, où chaque nouveau chapitre se concentrera sur l’un des jeux spécifiques.