Pas Elizabeth Olsen : qui est la petite amie de Tom Hiddleston ?

Tom Hiddleston est la figure principale actuelle de la Univers cinématographique Marvel, après la première de la série Loki sur le service de streaming Disney +. Il est l’un des acteurs les plus appréciés de la franchise, et nous savons que vous voulez en savoir plus sur lui, c’est pourquoi nous allons vous présenter sa petite amie, après les rumeurs qui le liaient à Elizabeth Olsen.

Vous ne le saviez sûrement pas, mais l’un des couples cachés du MCU était entre l’interprète du frère de Thor et l’actrice de WandaVision. Ils se sont rencontrés en 2015 quand ils ont tourné ensemble « Hank Williams, une voix à la dérive », et ils ont été vus plus d’une fois ensemble en dîners et sorties privées. Alors qu’ils ont tous les deux dit qu’ils n’étaient que des amis, les fans pensent qu’ils ne voulaient pas rendre public.

Maintenant, le cœur de l’acteur a été volé par une autre femme. Il s’agit de Zawe ashton, une actrice et dramaturge de 36 ans née à Londres, en Angleterre. Elle est connue pour avoir joué Imani dans Gone Too Far ! et à Bianca dans St. Trinian’s 2: The Legend of Fritton’s Gold. Pour sa préparation, il a fréquenté l’école d’art dramatique Anna Scher et le National Youth Theatre, avant d’obtenir son diplôme de l’école d’art dramatique de l’université métropolitaine de Manchester.

Selon des articles de presse, ils se sont rencontrés à la production londonienne de Betrayal l’année dernière et vivent ensemble à Atlanta, en Géorgie. Une source a déclaré au Sun : « Tom et Zawe ont gardé le silence sur leur relation, mais elle a passé les dernières semaines avec lui aux États-Unis. ». Ils mènent une vie tranquille et loin de tout centre de glamour.

« Leurs vies sont souvent très chargées, donc passer du temps ensemble sans travailler a été quelque chose qu’ils ont tous les deux accepté. Tom s’est installé à Atlanta pendant la quarantaine. », ont-ils ajouté à l’information. Ashton rejoint la liste des couples de l’acteur, qui a eu une brève liaison avec Taylor Swift en 2016 et une relation de trois ans avec Susannah sur le terrain, entre 2008 et 2011.