Pas Dr. Octopus : le méchant de Spider-Man qui pourrait avoir son film solo

La première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il a fait sensation dans le monde entier. Ce nouvel opus Marvel basé sur l’histoire de Peter Parker a, une fois de plus, Tom Holland comme protagoniste. Et, à cette occasion, l’apprenti d’Iron Man fait face à l’un des plus grands défis qui marque une nouvelle voie dans l’histoire du plus jeune super-héros de la franchise : l’ouverture du multivers.

Ce chaos, causé par un mauvais sort du Dr Strange, a amené, en conséquence, de vieux méchants de Homme araignée. Les six sinistres se sont rencontrés, pour la première fois, tous ensemble dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison affronter Peter Parker de Tom Holland dans ce qui était le film le plus ambitieux du MCU. En fait, la fureur a été telle que l’un des personnages pourrait désormais avoir un spin-off et serait largement accepté par les fans.

Il s’agit de la grande et inégalée Electro. Ce personnage, interprété par Jamie Foxx, est basé sur la vie de Max Dilon, qui apparaît pour la première fois dans L’incroyable Spider-Man 2 affronter le Spider-Man d’Andrew Garfield. Le scientifique devient un méchant en tombant, après quelques événements malheureux, dans une fontaine avec des anguilles électriques et finit par être un homme qui doit, oui ou oui, recharger de l’énergie tout le temps sans se soucier de tout détruire sur son passage.

Cependant, dans No Way Home Electro, la perspective change complètement et l’un des souhaits des fans est exaucé : la possibilité d’un spin-off basé uniquement sur sa vie est ouverte. C’était le portail Le multivers de Murphy qui a assuré que cette information serait évaluée par Marvel et Sony grâce au grand accueil que son retour a eu dans la cassette sortie le 16 décembre.

Pourtant, il convient de noter qu’il n’y a toujours rien de confirmé, mais apparemment L’idée d’un film sur Electro est, il y a longtemps, dans une clause du contrat de Foxx qui fait référence à la position au box-office de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. C’est-à-dire qu’en fonction de la performance du récent film de Peter Parker, ils évalueraient le fait de ne travailler qu’avec lui et, à vrai dire, le film de Homme araignée il ne cesse de faire fureur et de battre des records. C’est pourquoi, si c’est vrai, Electro devrait se préparer pour son long métrage solo.

