Pas d’Internet, pas de vaccin? Manque d’accès à Internet Disponibilité limitée du vaccin COVID-19 pour certaines minorités

17 févr.2021 16:21:45 IST

Les communautés de minorités raciales et ethniques qui n’ont pas accès à Internet ont été laissées pour compte dans la course au vaccin COVID-19. Le coût mensuel moyen de l’accès à Internet, environ 70 dollars EU, peut être hors de portée pour ceux qui ont à peine les moyens de faire leurs courses. Les journalistes et les universitaires ont écrit sur les effets du manque d’accès à Internet dans les zones rurales des États-Unis et des pays en développement, mais ils ont accordé moins d’attention aux dommages causés par le manque d’accès à Internet dans les communautés de minorités raciales et ethniques des grandes villes.

Nous sommes des chercheurs qui étudient les disparités en matière de santé. Nous sommes préoccupés par le fait que même lorsque des vaccinations sont proposées dans ces communautés, les personnes les plus exposées au COVID-19 pourraient ne pas être en mesure d’obtenir des rendez-vous sans l’aide de leur famille ou d’amis. Cela comprend les communautés de minorités raciales et ethniques et les personnes âgées, le groupe d’âge qui est actuellement vacciné.

Nos recherches suggèrent que le manque d’accès à Internet peut être une raison importante. Et pour les quelque 13,8 millions de personnes âgées aux États-Unis qui vivent seules, demander de l’aide n’est peut-être pas une option.

L’ordinateur comme connecteur COVID-19

Pendant la pandémie, Internet a été un outil de santé indispensable pour des millions de personnes.

Les services de télésanté ont fourni aux patients un moyen sûr de prendre des rendez-vous pour le dépistage du COVID-19 et d’autres types de soins médicaux. En fait, il y a eu une augmentation de 154% des visites de télésanté au cours des sept derniers jours de mars 2020 par rapport à la même période en 2019. Cela était probablement attribuable aux mandats de santé publique qui nécessitaient un abandon des soins en personne.

En outre, les patients reçoivent des communications de leurs fournisseurs par courrier électronique et autres systèmes de messagerie qui offrent un accès aux soins de santé, aux informations sur la santé et aux résultats des tests. Et les services de santé publique et les Centers for Disease Control and Prevention se sont appuyés sur leurs sites Web, leurs événements en ligne et leurs réseaux sociaux pour éduquer la population sur le COVID-19. L’accès à Internet est essentiel pendant une pandémie.

Cela a été d’autant plus vrai que le vaccin a été mis en place. L’inscription au vaccin s’est principalement déroulée en ligne. Cela signifie que beaucoup moins de personnes âgées issues de communautés minoritaires raciales et ethniques sous-financées ont pu prendre des rendez-vous.

En 2018, plus d’un bénéficiaire de Medicare sur quatre n’avait pas d’accès numérique à domicile. Les personnes sans accès numérique étaient plus susceptibles d’être âgées de 85 ans ou plus, de membres de communautés raciales ou ethniques minoritaires et de ménages à faible revenu.

Comment l’accès à Internet peut déterminer la santé

Au fil des ans, les experts médicaux et de santé publique ont identifié des facteurs sociaux – racisme structurel, quartier d’une personne, accès à des aliments frais, exposition aux toxines, revenu et éducation – qui jouent un rôle majeur dans la santé. Ces facteurs sont souvent appelés les déterminants sociaux de la santé. Les experts considèrent le racisme structurel, ou le racisme enraciné dans les politiques et pratiques sociales, commerciales, éducatives et sanitaires, comme l’un des déterminants les plus dommageables. Ces facteurs entraînent à leur tour plus de maladies et de décès, comme c’est le cas avec le COVID-19.

Les premières données sur le nombre de cas et les décès dus au COVID-19 ont montré que le racisme structurel augmentait probablement l’exposition au coronavirus parmi les communautés raciales et ethniques minoritaires. Et les écarts raciaux ont également entravé l’accès aux tests et affecté la qualité des soins.

La pandémie a également mis en lumière le risque d’infection pour notre population vieillissante. Cependant, la recherche a mis moins l’accent sur la façon dont le vieillissement affecte certaines populations plus que d’autres, comme les effets du racisme structurel et du revenu.

Aujourd’hui, il semble que l’accès à Internet est en train de devenir un nouveau déterminant de la santé problématique. Cela semble être particulièrement vrai pour les communautés minoritaires raciales et ethniques sous-financées et les populations vieillissantes.

Bien que les gens puissent prendre rendez-vous pour un vaccin COVID-19 par téléphone, les centres d’appels sont souvent débordés. Les temps d’attente peuvent être extrêmement longs. L’accès à Internet, la possession d’un appareil compatible Internet et la compréhension de l’utilisation des deux ont été nécessaires pour s’inscrire au vaccin. De nombreux groupes de défense et experts en santé publique ont commencé à considérer l’accès à Internet comme une question de droits civils fondamentaux.

À l’automne 2020, nous avons examiné cette question plus en profondeur avec les personnes noires et latino-américaines séropositives et à risque d’événement cardiovasculaire. Dans notre recherche, nous avons constaté que 17 patients sur 30 n’avaient ni Internet, ni ordinateur, ou ne savaient pas comment utiliser Internet ou un ordinateur. Comme de nombreuses personnes ayant des problèmes de santé ou appartenant à des minorités raciales et ethniques sous-financées, elles sont affectées par de nombreux déterminants sociaux qui amplifient les conséquences négatives sur leur santé.

Alors que les services de santé en ligne pourraient être utilisés pour améliorer l’accès et la rétention des soins parmi les groupes vulnérables, le fait de ne pas y avoir accès élargit les disparités existantes.

Des solutions existent, mais elles doivent être mises en œuvre

Pour combler le fossé Internet, nous pensons que les décideurs doivent identifier le manque d’accès à Internet comme un obstacle et se protéger contre ses effets. Cela pourrait inclure la réservation de vaccins dans les communautés minoritaires raciales et ethniques sous-financées pour les résidents locaux et la désignation d’heures pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Les décideurs pourraient également exiger la communication en temps opportun des informations démographiques, même dans les milieux médicaux, pour surveiller l’équité. Les administrateurs de la santé publique pourraient également établir des partenariats avec des organisations qui travaillent avec des populations vulnérables, telles que la popote roulante, pour livrer de la nourriture et des vaccins aux foyers individuels.

Les départements de santé publique pourraient également travailler avec des organisations et des leaders communautaires de confiance pour produire des informations multimédias culturellement cohérentes sur les vaccinations et d’autres sujets de santé. Ils pourraient également organiser des panneaux d’affichage, des panneaux d’autoroute et des affiches dans les restaurants locaux.

En outre, les professionnels de la santé et les organisations peuvent aider en enseignant aux patients les subventions gouvernementales et les programmes Internet pour les personnes à faible revenu auprès de fournisseurs de services Internet. Ils peuvent également dispenser une formation sur l’utilisation d’Internet, ce qui serait au moins un bon début pour ces groupes vulnérables.

Tamra Burns Loeb, professeure agrégée auxiliaire – par intérim; UCLA Center for Culture, Trauma, and Mental Health Disparities, Université de Californie, Los Angeles; AJ Adkins-Jackson, chercheur au Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Université de Harvard, et Arleen F. Brown, professeur de médecine, Université de Californie, Los Angeles

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂