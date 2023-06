Pas d’échappatoire : C’est la FIN EXPLIQUEE du film qui triomphe sur Netflix (SPOILERS)

in

Netflix

La fin de No escape peut prêter à confusion en raison de son intrigue complexe, alors nous expliquons ici son dénouement passionnant.



© @RottenTomatoesTrailers.Aucune échappatoire n’est venue à Netflix pour se positionner parmi les premières places d’audience.

Depuis que première sur Netflix, Sans scape se posicionó en el top de las películas más vistas de la plataforma, al contarnos la historia de Nathan, un joven que descubre un secreto sobre su pasado que lo pone en la mira de la CIA, pero si el desenlace te confundió, no te preocupes parce que Ensuite, nous avons pour vous la FIN EXPLIQUEE de cette bande, bien qu’avec SPOILERS.

C’est la FIN EXPLIQUÉE de No Escape (SPOILERS)

Dans les dernières minutes de No escape, nous voyons comment Nathan est enfin face à face avec le terroriste Kozlowqui avoue que c’est lui qui a tué sa mère, et lorsqu’il demande au jeune homme de lui donner la liste des espions de la CIA, il s’enfuit et est poursuivi par le criminel, qui à son tour est suivi par des agents du renseignement.

Ensuite Martinle vrai père de Nathan le contacte par téléphone et Il lui demande de courir vers un parking où il tue rapidement Kozlow.; Après cela, Burton et ses agents arrivent là où se trouve Nathan, à qui il demande de remettre le téléphone avec lequel il communiquait avec Martin, mais il avait déjà averti ses supérieurs de la corruption de Burton.

Conclusion de pas d’échappatoire

À la fin, Burton se retrouve sous la garde de la CIA et Martin profite de son appel téléphonique avec Nathanpour s’excuser de ne pas pouvoir être un bon père, il assure cependant à son fils qu’il sera désormais sous la garde du Dr Bennett, qui veillera à ce qu’il ne lui arrive rien.

Et à la fin, on voit comment Nathan et Karen vont enfin à un rendez-vous romantique, qui se termine ce film qui nous apprend que les secrets qu’on cache aux enfants seront tôt ou tard dévoilés, ce qui pourrait semer le chaos dans leur vie. Mais à la fin, Martin fait le nécessaire pour protéger son fils des dangers que ses secrets l’ont mis.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?