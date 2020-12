« Pas de surprise », il y en aura plus et « nous n’avons pas à baisser la garde »: ce que nous savons de la variante britannique du coronavirus qui « se propage plus vite que prévu »

Dans l’après-midi du 14, le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a annoncé que Les services de santé publique anglais avaient identifié une nouvelle «variante» du coronavirus SRAS-CoV-2 qui «se propage plus rapidement que prévu». Autrement dit, cela pourrait être plus contagieux. Les autorités britanniques l’ont déjà trouvé dans 60 zones de santé du sud de l’Angleterre, en ont informé l’OMS et enquêtent de manière approfondie sur le problème.

¿Qu’est-ce que cela signifie réellement et dans quelle mesure représente-t-il un danger épidémiologique?Ou maintenant qu’il semble que la pandémie se dirige vers une résolution à moyen terme?

Il existe des milliers de mutations du SRAS-CoV-2

La première chose que nous devons peut-être garder à l’esprit est que le SRAS-CoV-2 est un virus à ARN et, de par sa nature même, est fortement exposé aux mutations. Pas autant que la grippe, mais plutôt plus que les autres virus que nous connaissons. Cependant, Zania Stamataki, immunologiste à l’Université de Birmingham, a expliqué que, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, « le taux de mutation du virus est d’une variation par mois« .

Ce taux ne serait pas suffisant pour générer de nouvelles souches si rapidement. Dans le futur, on s’attend à ce qu’ils émergent (surtout si les limitations sur les voyages longue distance sont maintenues) et nous commençons à voir des différences substantielles dans leur comportement, mais il semble encore tôt pour prédire comment de petites mutations auraient un impact sur leur dangerosité ou infectivité.

En ce sens, il faut garder à l’esprit que, lorsque l’équipe de l’University College of London dirigée par François Balloux a analysé les 50000 premiers génomes séquencés, trouvé plus de 12000 variantes différentes. Et, conformément à ce que souligne Stamataki, aucune de ces dizaines de milliers de variantes, « à l’exception possible du D614G », n’augmente ni la transmission ni la gravité des symptômes.

Il est vrai que certains semblaient «réduire la reconnaissance immunitaire du virus par notre système immunitaire, mais « pas au point qu’ils peuvent, à eux seuls, rendre les vaccins actuels inefficaces«Cela avec 50 000 génomes. Aujourd’hui, comme le souligne Balloux lui-même, nous avons déjà 250 000 génomes. Des génomes qui ne sont encore qu’un petit échantillon de tous les virus qui circulent dans un monde où il y a 71 millions de cas confirmés et dont les cas réels doivent se compter par centaines de millions.

Attention, mais beaucoup d’attention

Pour tout cela, la plupart des experts en la matière ils hésitent à parler de variantes «dangereuses» sans preuves associées. Non pas parce que ce n’est pas possible (ce qui est le cas), mais parce que, comme l’a souligné Lucy van Dorp, également de l’UCL, il est très difficile de déterminer si, en effet, une variante spécifique se transmet plus facilement.

Ce que dit l’expérience, c’est que généralement, l’explication derrière l’augmentation de certaines variantes par rapport à d’autres a plus à voir avec des causes épidémiologiques sous-jacents (mouvements de population, dynamiques sociales, etc …) qu’aux variations de la structure du virus.

Cependant, scepticisme et prudence ne sont pas synonymes de baisser la garde. Comme le dit Martin Hibberd, professeur de maladies infectieuses émergentes au LSHTM, «Rapports d’une nouvelle variante du virus SARS-CoV-2 dans le sud de l’Angleterre ils ne sont pas une surprise« .

De plus, les annonces telles que celles du ministère britannique de la Santé seront courantes (autant ou plus qu’elles ne l’ont été ces mois-ci) et les systèmes de surveillance doivent fonctionner à pleine capacité. Cette année, le virus s’est adapté aux populations humaines et il est impossible de prédire quelles variantes atteindront un équilibre stable avec nous. Par conséquent, nous devons être prêts, continuer à surveiller génétiquement le virus et prendre les décisions appropriées si nécessaire.

