Pas de nouvelle pochette pour Kovacs: Netflix continue "Carbone altéré" de

Mauvaise nouvelle pour les fans de science-fiction: Netflix ne commande pas une troisième saison de Altered Carbon: The Immortality Program. Cela met fin à la série après deux saisons et dix-huit épisodes. La raison en est pas la pandémie corona cette fois.

Au lieu de cela, la décision était une question d’argent. Apparemment, les chiffres d’audience ne justifient plus le coût de la production, comme le rapporte Deadline. Netflix aurait déjà décidé en avril de ne pas renouveler “Altered Carbon”.

Univers “Altered Carbon” à la fin

Néanmoins, le licenciement est une surprise. Après tout, Netflix travaille activement pour étendre l’univers «Altered Carbon». Après la saison 2, le film d’animation “Altered Carbon: Resleeved” est sorti en mars, dans lequel le personnage principal Takeshi Kovacs s’est retrouvé sur la planète Latimer. Même si la branche anime a reçu des critiques mitigées, la saison 2 de “Altered Carbon” a été encore mieux accueillie par les critiques que la saison d’ouverture. Il a reçu une note de 83% sur la plateforme de critiques Rotten Tomatoes, la saison 1 seulement 68%.

Incidemment, Netflix n’a pas seulement utilisé le crayon rouge sur “Altered Carbon”. Les séries “I Am Not Okay With This” et “The Society” ont également été annulées. Dans les deux formats, cependant, la pandémie corona est apparemment le déclencheur de la fin prématurée.

Les corps deviennent des produits jetables de la série

“Altered Carbon” est basé sur la nouvelle trilogie du même nom de l’auteur de science-fiction britannique Richard Morgan. Il se déroule dans un monde dystopique au 24ème siècle. L’humanité a maintenant vaincu la mort. La conscience peut être transférée à d’autres corps, ce que l’on appelle des manches. Ceux-ci peuvent être modifiés à volonté.

Le complot suit l’ancien soldat d’élite Takeshi Kovacs (Will Yun Lee), qui reçoit le corps d’un policier (Joel Kinnaman) dans la saison 1 afin de résoudre le meurtre d’un membre de la classe supérieure. La saison 2 se déroule 30 ans après les événements de la première saison. Kovacs retourne sur sa planète natale Harlan’s World, où il enquête sur une série de meurtres contre les pères fondateurs dans une nouvelle manche (Anthony Mackie).

L’ensemble de la série Altered Carbon et le spin-off de l’anime sont disponibles sur Netflix.