Pas de néo-fascistes sur Twitter: le réseau social bloque les profils Forza Nuova

Le compte Twitter de Forza Nuova a été bloqué par le réseau social hier soir, ainsi que les profils de la secrétaire Roberto Fiore et du secrétaire adjoint Giuseppe Provenzale. Selon la plateforme, les comptes suspendus ces dernières heures ont enfreint les règles du portail, comme cela s’est déjà produit dans le passé sur d’autres réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Dans ce cas, en 2019, le parti néo-fasciste a été bloqué par des plateformes où, a expliqué Facebook, « les organisations qui répandent la haine ou attaquent les autres sur la base de qui elles sont ne peuvent pas trouver de place ».

Depuis hier soir, les trois profils associés à la fête sont donc inaccessibles, dont le principal lié à Forza Nuova. Twitter a donc bloqué définitivement le compte de Roberto Fiore suivi de 19 000 personnes, celui de Giuseppe Provenzale avec 1 900 adeptes et le profil principal de Forza Nuova qui, au moment du blocus, comptait 17 000 adeptes. En 2019, la présence en ligne de CasaPound s’est également retrouvée dans le collimateur des réseaux sociaux de Zuckerberg, mais elle a répondu par un appel en tant que «victime d’une attaque discriminatoire des géants du web».

L’appel a été accueilli par le juge, qui a ordonné à Facebook de réactiver les profils sociaux de CasaPound et de payer des frais de justice (15000 €) et un remboursement (800 €) pour chaque jour d’inactivité du profil. Dans le cas de Forza NuovaAu lieu de cela, l’appel a été rejeté et la décision jugée légitime: le parti n’est plus présent sur la plateforme Facebook depuis lors. Reste à savoir si dans les prochains jours l’organisation décidera de réessayer de faire appel de cette décision ou si elle devra se résigner à être sans profil social, compte tenu également du passage du parti néo-fasciste sous le chapeau. d’Italia Libera avec sans vax et sans masque.

