Pas de connexion à ce réseau possible: qu’est-ce qui aide?

Le message d’erreur «Aucune connexion à ce réseau possible» a agacé de nombreux utilisateurs Windows. Cela signifie que le PC ne peut pas être connecté à Internet via un certain réseau via LAN ou WLAN. Cela peut avoir différentes causes – c’est ainsi que vous procédez pour résoudre le problème.

Redémarrez le routeur

Le redémarrage du routeur peut parfois résoudre des problèmes de connexion. Débranchez le routeur et attendez quelques minutes. Puis fournissez-lui à nouveau de l’électricité. Le démarrage prend un certain temps. Puis réessayez de vous connecter au réseau.

Vérifiez auprès de votre fournisseur d’accès Internet les problèmes

Souvent, la cause ne peut être trouvée avec vous – mais avec votre fournisseur d’accès Internet. Le site Web d’interférence générale est un bon premier port d’escale pour se renseigner sur une éventuelle panne du réseau. Entrez le nom de votre fournisseur tel que Telekom ou Vodafone et allez dans « Rechercher ». Vous pouvez également envoyer un message à votre fournisseur ou l’appeler pour savoir s’il a un problème.

Aller en ligne via un câble LAN

Il peut y avoir un problème avec la connexion Wi-Fi. La connexion Internet via un câble LAN est prioritaire par le PC et est généralement plus rapide. Connectez un câble Ethernet au routeur et à la carte mère. Peut-être que la connexion fonctionne dessus.

Mettre à jour le pilote de la carte réseau

Un pilote obsolète peut également empêcher l’établissement d’une connexion à un réseau. Habituellement, les pilotes de la carte réseau sont mis à jour avec Windows. Pour mettre à jour le pilote manuellement, procédez comme suit:

Entrez « gestionnaire de périphériques » dans la recherche Windows. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques. Sélectionnez «Cartes réseau». Sélectionnez le pilote pour Wi-Fi ou pour LAN – selon ce que vous souhaitez utiliser pour vous connecter à Internet. Faites un clic droit dessus. Allez dans «Mettre à jour le pilote> Rechercher automatiquement les pilotes». Suivez les instructions à l’écran.

Exécuter l’utilitaire de résolution des problèmes de réseau

Windows peut résoudre automatiquement les problèmes de réseau.

Il existe un outil dans Windows 10 pour résoudre les problèmes de réseau. Cela peut peut-être résoudre le problème ou au moins fournir plus d’informations à ce sujet.

Entrez «problèmes de réseau» dans la recherche Windows. Ouvrez «Détecter et résoudre les problèmes de réseau». Allez sur « Suivant » et suivez les instructions à l’écran.

Réinitialiser le réseau

La réinitialisation du réseau est un dernier recours possible.

Enfin, vous pouvez penser à réinitialiser votre réseau. Ce faisant, cependant, tous les paramètres réseau, y compris les mots de passe WiFi, seront supprimés, ce que vous devriez mieux noter. De plus, le logiciel réseau doit ensuite être réinstallé.

Entrez « réseau » dans la recherche Windows. Sélectionnez «Réinitialiser le réseau» ci-dessous. Confirmez votre choix avec « Réinitialiser maintenant ».

Sommaire