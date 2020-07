Pas de chance dans le parc d’attractions: Katie Price se casse les pieds

Ce devrait être de belles vacances avec ses enfants et son nouveau petit ami – mais après quelques jours, Katie Price et ses proches doivent rentrer chez eux. L’ancien pit babe s’est cassé non seulement une, mais les deux jambes.

Le mannequin Katie Price s’est blessée en vacances en Turquie. “Je me suis cassé les chevilles et les pieds, j’ai dû me faire opérer les deux pieds, et on m’a dit que je ne pouvais pas marcher pendant trois à six mois”, résume-t-elle toute l’étendue de son dilemme pour ses abonnés Instagram .

Selon “The Sun”, l’accident s’est produit lors d’une excursion d’une journée au parc d’attractions familial “Land of Legends”. Là, Price sauta d’un mur et monta malheureux. La fille britannique était en vacances avec deux de ses cinq enfants, la princesse de 13 ans et le junior de deux ans, et son nouvel ami, l’ancien participant de “Love Island”, Carl Woods. Il aurait été annulé entre-temps, de sorte que Price, qui était autrefois connu sous le nom de “boxe babe” de Formule 1, puisse être opéré chez lui en Grande-Bretagne.

Les “aventures” continuent

Le fait que la femme de 42 ans doive littéralement garder les pieds ne semble pas l’affecter. Quelques heures plus tard, elle a publié un autre article annonçant le nouveau compte Instagram avec son être cher. «Visitez ma nouvelle page Instagram et Carl, où toutes nos aventures et expériences sont documentées», écrit-elle pour une photo ensemble.

Katie Price et Carl Woods, onze ans son cadet, seraient en couple depuis juin 2020. Price s’était marié trois fois auparavant. De relations et de mariages précédents, elle a cinq enfants, dont le fils Harvey Price, qui est né avec un handicap et qui a récemment dû aller aux soins intensifs.