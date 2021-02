Pas de câlins ni de chants … mais les athlètes NE seront PAS obligés de se faire vacciner car les Jeux olympiques de Tokyo décrivent les contrôles Covid-19

À moins de six mois de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, les organisateurs ont publié des directives visant à organiser une compétition en toute sécurité en limitant les contacts physiques et en exigeant des tests Covid-19 réguliers.

Le «playbook» publié mercredi par les autorités comprend un ensemble de règles qui seront obligatoires pour tous les participants et invités qui visitent le Japon cet été.

« Les playbooks sont la base de notre plan de match pour garantir que tous les participants aux Jeux Olympiques et Paralympiques, ainsi que le peuple japonais, restent en sécurité et en bonne santé.», Dit le document.

La distance physique, les mesures d’hygiène et le dépistage de Covid-19 ont été cités comme les facteurs clés qui minimiseront le risque d’infection.

Toutes les arrivées internationales seront obligées de présenter des résultats de test de coronavirus négatifs dans un aéroport.

Les Playbooks sont la base de l’effort collectif entre le CIO, l’IPC, Tokyo 2020 et les autorités nationales japonaises pour garantir la sécurité et le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. Cliquez sur le lien pour plus d’informations: https://t.co/ Zhdjis7jXspic.twitter.com/UAxf8s0DP0 – # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) 3 février 2021

Tous les participants aux Jeux Olympiques – athlètes et membres du personnel – devront télécharger les applications pour smartphone japonais pour surveiller leur état de santé.

Si quelqu’un devait être testé positif, il ou elle doit être complètement isolé « conformément aux instructions des autorités sanitaires japonaises, qui peuvent se trouver dans un établissement d’isolement agréé par le gouvernement.«

Il a été recommandé à tous ceux qui prévoient d’assister au plus grand spectacle sportif d’été de ne pas utiliser les transports en commun, d’éviter les contacts physiques, y compris les câlins et les poignées de main, et d’observer une distance sociale d’au moins un mètre.

Les fans ne seront pas autorisés à chanter ou à chanter dans les gradins, les applaudissements étant le seul moyen approuvé de soutenir les athlètes.

Les athlètes ne seront pas autorisés à assister à des événements sportifs autres que les leurs, dans le cadre des mesures visant à empêcher la propagation du Covid-19.

Toutes les mesures décrites dans le livre de jeu seront obligatoires pour tous les visiteurs, même ceux qui ont été vaccinés.

« Vous ne serez pas tenu d’avoir reçu un vaccin pour participer aux jeux – et toutes les règles décrites dans ce manuel s’appliqueront, que vous ayez ou non reçu le vaccin.», Ont déclaré les organisateurs.

Les Jeux de Tokyo devraient avoir lieu du 23 juillet au 8 août. Les organisateurs nient les rumeurs selon lesquelles la compétition serait probablement annulée en raison de la pandémie.

