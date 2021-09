Pas besoin de s’inquiéter de la nouvelle variante C.1.2 trouvée en Afrique du Sud, conseille un virologue

N’amplifiez pas ou ne prêtez pas attention à l’alarmisme évident et à la négativité extrême, et assurez-vous d’obtenir vos informations de sources médiatiques dignes de confiance.

Des scientifiques en Afrique du Sud ont découvert une nouvelle variante virale du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19 .

Il ne s’agit pas d’un virus unique mais d’un regroupement de virus génétiquement similaires, connus sous le nom de C.1.2.

Les chercheurs, dans une étude pré-imprimée publiée la semaine dernière mais qui n’a pas encore été examinée par des pairs, ont découvert que ce groupe avait détecté de nombreuses mutations en peu de temps.

En effet, c’est ce que font les virus. Ils évoluent et mutent continuellement en raison de pressions sélectives mais aussi en raison de l’opportunité, de la chance et du hasard.

C.1.2 a quelques mutations individuelles préoccupantes. Mais nous ne savons pas vraiment comment ils fonctionneront ensemble en tant que package. Et il est trop tôt pour dire comment ces variantes affecteront les humains par rapport aux autres variantes.

Il n’y a pas lieu de paniquer. Ce n’est pas très répandu et ce n’est pas aux portes de l’Australie. Les outils que nous avons en place fonctionnent contre le SARS-CoV-2, quelle que soit la variante.

Sera-t-il plus contagieux ou grave?

C.1.2 est distinct mais sur une branche génétique proche de la variante Lambda, qui est courante au Pérou.

Il a quelques mutations individuelles concernant. Mais nous ne savons pas comment ces mutations fonctionneront complètement, et nous ne pouvons pas prédire à quel point une variante sera basée sur les seules mutations.

Nous devons voir comment une certaine variante fonctionne chez l’homme pour nous donner une idée de si elle est plus transmissible, provoque une maladie plus grave ou échappe à l’immunité que nous obtenons des vaccins plus que d’autres variantes.

À ce stade, nous n’en savons pas assez sur le comportement de C.1.2 chez l’homme car il ne s’est pas encore suffisamment répandu. Il représente moins de cinq pour cent des nouveaux cas en Afrique du Sud et n’a été trouvé que dans environ 100 cas de COVID dans le monde depuis mai.

Il n’est pas encore répertorié par l’Organisation mondiale de la santé comme une variante d’intérêt ou une variante de préoccupation.

Dépassera-t-il les autres variantes ?

Ce n’est que le début, il est donc impossible de prédire ce qui arrivera à C.1.2.

Il pourrait s’étendre et dépasser d’autres variantes, ou il pourrait faire long feu et disparaître.

Encore une fois, juste parce que ce virus a un tas de mutations, cela ne signifie pas nécessairement que les mutations fonctionneront ensemble pour surpasser les autres variantes.

Delta est la variante pivot pour le moment, nous devons donc garder un œil sur C.1.2 pour voir s’il commence à repousser Delta.

Il est donc important de continuer à le surveiller au cas où il commencerait à transmettre largement. Un groupe en Australie, le Communicable Diseases Genomics Network, surveille de près ces développements.

Il n’y a pas besoin de paniquer

À ce stade, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

L’Australie a toujours ses restrictions frontalières en place, donc les chances que ce virus qui se produit rarement entre dans le pays et se propage sont très faibles.

Il n’y a aucune preuve que nos vaccins ne fonctionnent pas contre cela. Jusqu’à présent, nos vaccins offrent une protection contre les maladies graves et la mort contre toutes les autres variantes du SRAS-CoV-2 et il y a de fortes chances qu’ils continuent à le faire contre les variantes C.1.2.

Il ne faudra pas longtemps avant que nous ayons une meilleure idée du comportement de C.1.2. Il y a beaucoup de regards dessus, et nous devons faire preuve de patience pendant que les données arrivent.

Le sensationnalisme et la panique en attendant ne résoudront rien.

De nouvelles variantes et d’autres informations au milieu de la pandémie sont souvent saisies et amplifiées par certaines personnes et certains médias. Il y a un risque réel que cela provoque la peur quand ce n’est pas nécessaire, et induire la peur est une forme de mal.

C’est une période difficile pour le public car il est difficile de savoir à qui écouter et à qui faire confiance.

Je dirais qu’il est préférable d’écouter les experts, en particulier les organisations dont le travail consiste à suivre et à communiquer les risques liés à ces choses, comme l’OMS et le service de santé de votre juridiction locale.

N’amplifiez pas ou ne prêtez pas attention à l’alarmisme évident et à la négativité extrême, et assurez-vous d’obtenir vos informations de sources médiatiques dignes de confiance.

La vaccination reste notre meilleur outil unique

Les chances d’apparition de nouvelles variantes augmentent au fur et à mesure que le virus se propage.

Vacciner le plus de personnes possible, le plus rapidement possible, est essentiel pour réduire le risque d’apparition de nouvelles variantes.

Cela ne veut pas dire que cela réduira le risque à zéro et qu’il n’y aura plus de variantes. Les mutations se produisent par hasard et se produisent chez une seule personne. Des mutations peuvent survenir chez les personnes dont le système immunitaire est compromis – elles développent une réponse immunitaire incomplète et le virus s’adapte, s’échappe et est libéré avec plus de mutations.

Rien n’est parfait en biologie. Les systèmes immunitaires des gens réagissent de différentes manières, et beaucoup sont basés sur les antécédents immunitaires des individus – à quel point leur système immunitaire est compétent et s’ils souffrent d’une maladie chronique.

Nous n’aurons pas non plus toutes les personnes complètement vaccinées, et les vaccins ne sont pas parfaits à 100%, il y aura donc toujours une certaine propagation du virus.

Mais la vaccination réduit beaucoup le risque. On sait aussi quoi d’autre fonctionne pour limiter ce virus, y compris la ventilation, la filtration de l’air, les masques et les mesures de distanciation sociale.

Ian M. Mackay, professeur agrégé auxiliaire, Faculté de médecine, Université du Queensland

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

