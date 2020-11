Pas amusé! Les 7 plus grosses erreurs de la saison 4 de "La Couronne"

La saison 4 de The Crown approche d’événements dont beaucoup se souviennent encore: le mariage de Diana et Charles, Margaret Thatcher en tant que Premier ministre britannique et la guerre des Malouines. Mais comment les créateurs du créateur de la série Peter Morgan le prennent-ils lorsqu’ils mettent en scène la vérité? Dans ces sept cas, intentionnels ou non, des erreurs se sont produites!

Attention, spoilers! Si vous n’avez pas vu la saison 4 de “The Crown”, vous devez être prêt pour les spoilers.

Diana: laissée seule au palais de Buckingham

Diana est laissée pour compte par la famille royale dans “The Crown”.

L’histoire d’amour entre le prince Charles et Lady Diana est très vite dé-romancée dans “The Crown”. Dès qu’ils sont fiancés, Charles part en voyage à l’étranger et ne contacte pas Diana avant son retour. Sa future épouse reste dans sa propre aile au palais de Buckingham, où aucun membre de la famille royale ne peut être vu et elle se sent progressivement seule.

La série consacre un épisode entier à ce chapitre. Selon la biographe royale Penny Junor, c’est exagéré. «Diana n’était pas seulement jetée dans le palais, il y avait des gens qui se sont occupés d’elle», explique Junor dans une interview avec History Extra. Un vieil ami de la famille de Diana était une dame d’honneur de la reine et la relation avec l’assistant personnel de Charles, contrairement à la série, était très amicale.

Camilla & Charles: Une paire d’amoureux sans pause

Charles et Camilla ne se sont jamais perdus de vue sur “The Crown”. A lire : David Ayer vient de revoir son équipe de suicide pour la première fois et pense que c'est le feu

Il y a un dicton célèbre de Lady Di selon lequel “il y avait trois personnes dans leur mariage”, une référence claire à Camilla, l’amante de longue date de Charles. Dans “The Crown”, il ne fait aucun doute que les deux sont restés en contact tout au long du mariage de Charles et Diana, et apparemment pas seulement de manière platonique. Cependant, ce n’est qu’un point de vue.

Selon Charles, l’affaire avec Camilla n’a commencé qu’en 1986, lorsque son mariage de cinq ans avec Diana a été irrémédiablement condamné, comme on peut le lire dans une biographie non autorisée du prince héritier, selon Town & Country. L’expert royal Junor le confirme dans une interview avec Spiegel. Charles n’a eu aucun contact avec Camilla pendant cinq ans. Ce n’est qu’à cause de son mauvais état psychologique et grâce à l’intervention de ses amis que les deux se seraient reconnectés.

Visite infructueuse de Margaret Thatcher à Balmoral

Non, ce n’est pas la bonne tenue pour la chasse, Mme Thatcher!

Gillian Anderson est un véritable chef-d’œuvre comme Margaret Thatcher alias “The Iron Lady”. Un moment fort de la saison 4 est lorsque le premier ministre rend visite aux Royals pour la première fois dans leur manoir de Balmoral. Alors que les Windsors, amoureux de la nature, traquent en vêtements d’extérieur, la Dame de fer en costumes bleu vif se promène sans but dans la région et ne peut pas se réchauffer à la vie à la campagne et à la vie privilégiée de la famille royale.

Et puis elle s’assied aussi sur la chaise de la reine Victoria, sur laquelle personne n’est autorisé à s’asseoir. Après tout, le politicien part plus tôt que prévu. L’histoire de la chaise de Victoria est vraie, mais en tant que royaliste loyal, Thatcher n’aurait jamais interrompu sa visite prématurément. De plus, il semble peu probable que la reine et son entourage aient été si cool avec elle et que le politicien ait été si maladroit lors de cette visite.

Photo de famille célèbre en Australie au lieu de Nouvelle-Zélande

Le petit William voyage à l’autre bout du monde à l’âge de neuf mois.

Un petit problème pour nous, un vrai faux pas pour la Nouvelle-Zélande! Il y a une célèbre photo de Charles, Diana et Little William, prise lors de la tournée royale du couple en Australie et en Nouvelle-Zélande en 1983. Diana a fait sensation lorsqu’elle a emmené William, 9 mois, en tournée de 40 jours au lieu de le laisser avec une nounou en Angleterre. La photo montre la famille sur une couverture de pique-nique dans le jardin du gouverneur général de la Nouvelle-Zélande. Dans “The Crown”, l’instantané, qui a fait le tour du monde, a été déplacé en Australie à la place. Cela signifie un arrière-pays sec au lieu d’une pelouse verte. Cela n’enlève rien à la douce scène familiale.

Pas de retraite pour le secrétaire privé de la reine

Non, Martin, pas de pension pour toi. Après tout, je dois aussi tenir bon.

Le service à la royauté britannique est un vrai travail de la vie. Cela est également discuté à maintes reprises dans “The Crown”, par exemple lorsque l’ancien secrétaire particulier Alan “Tommy” Lascelles est sollicité à plusieurs reprises pour des conseils sur des questions difficiles malgré sa retraite. Depuis le début de la série, Martin Charteris a été avec Elizabeth II, d’abord en tant que secrétaire privée avant son couronnement, puis en tant que secrétaire privée adjointe de la reine, et enfin en tant que secrétaire privée.

Dans la saison 4, qui s’étend de 1979 à 1990, le lieutenant-colonel britannique continue de faire son devoir. Cependant, cela n’a rien à voir avec la réalité, car Charter a pris sa retraite en 1977 à l’âge de 64 ans. On ne voit probablement pas son successeur Philip Moore dans “The Crown”, il a servi la reine de 1977 à 1986.

Appel téléphonique chauffé entre Charles et l’oncle Dickie

Le prince Charles donne l’opinion de l’oncle Dickie.

Lord Mountbatten alias Oncle Dickie ne joue peut-être pas un rôle très présent dans “The Crown”, mais il joue un rôle d’autant plus important. L’oncle de Philip et le grand-oncle de Charles étaient un père substitut pour les deux hommes. Cependant, comme c’est souvent le cas, «The Crown» prend quelques libertés. Dans le premier épisode, il y a un appel téléphonique passionné entre Dickie et Charles dans lequel l’ami paternel veut perdre le prince héritier de Camilla et lui rappelle ses devoirs.

Enfin, peu de temps avant sa mort tragique, Dickie a écrit une lettre à Charles dans laquelle il lui a demandé de trouver une épouse convenable. Aussi divertissants que soient les deux, ils sont complètement fictifs. Le créateur de la série, Peter Morgan, a admis avoir inventé les scènes, mais il pense qu’elles reflètent les véritables vues de Mountbatten, rapporte The Sun.

Erreur ou intention? Une souris au palais de Buckingham

Notre dernière erreur pourrait même s’avérer plus véridique qu’on ne le pense. Des téléspectateurs très attentifs ont découvert une souris dans l’épisode 3 qui passait inaperçue par la reine maman sur un tapis du palais de Buckingham. Il s’agit probablement d’une visite non intentionnelle qui n’a apparemment pas été remarquée pendant le tournage. Cependant, les créateurs le prennent avec humour et en ont partagé une capture d’écran sur Twitter avec les mots: “Acteur invité exceptionnel dans une série dramatique?”. La visite des rongeurs n’est pas si tirée par les cheveux. L’année dernière seulement, le palais a souffert d’un fléau de rats, comme l’a rapporté The Sun.