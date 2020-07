Partie du vaisseau spatial trop froid: le rover Mars a des problèmes techniques

Peu de temps après le démarrage réussi de “Perseverance” vers Mars, le vaisseau spatial doit être mis en mode sans échec. Tous les systèmes non essentiels sont désactivés. La NASA estime que des températures étonnamment basses en sont la cause – et n’est pas trop inquiète.

Après le lancement réussi sur Mars, le vaisseau spatial avec le rover américain «Perseverance» à bord a apparemment été mis en mode sans échec. “Probablement parce qu’une partie du vaisseau spatial était légèrement plus froide que prévu” quand elle se trouvait à l’ombre de la terre, a déclaré l’agence spatiale américaine Nasa. L’établissement d’une liaison de communication avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, a également été retardé. Dans l’intervalle, la fusée a quitté l’ombre de la terre et les températures se sont normalisées, a déclaré la Nasa. Un examen complet est actuellement en cours. Selon la NASA, le passage en mode sans échec signifie que tous les systèmes non essentiels sont arrêtés. Les vaisseaux spatiaux pourraient lancer eux-mêmes cette mesure si les conditions de vol réelles s’écartent des valeurs prévues. “La mission Mars 2020 mène actuellement une évaluation complète de la santé du vaisseau spatial et travaille à le ramener dans une configuration nominale pour son voyage vers Mars”, a déclaré la Nasa. Le chef de mission adjoint Matt Wallace a déclaré que l’incident n’était pas trop inquiétant. “Tout va bien, la fusée est heureuse”, a-t-il déclaré. L’équipe teste actuellement les fonctions du missile. “Jusqu’à présent, tout ce que j’ai vu semble bon. Nous en saurons plus bientôt.” A lire : La NASA veut que vous conceviez des toilettes spatiales pour la lune Auparavant, “Perseverance” (“Perseverance”) avait commencé jeudi avec la haute technologie allemande à bord pour son voyage vers la planète rouge. Le robot sans pilote, qui pèse plus d’une tonne et a la taille d’une petite voiture, devrait atterrir dans un lac asséché, le «cratère de Jezero», sur Mars en février. Son travail sur Mars consiste à rechercher des traces de la vie microbienne passée, à rechercher le climat et la géologie de la planète et à prélever des échantillons de roches et de poussières.

