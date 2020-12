Participez et gagnez un robot aspirateur Roborock S6 MaxV: il vous suffit de nous dire pourquoi vous en avez besoin

Cet ambitieux Roborock S6 MaxV a été l’un des robots aspirateurs les plus attractifs de 2020. Et ce haut de gamme, en plus de se démarquer par sa puissance et son autonomie, a la particularité de pouvoir reconnaître et esquiver les objets, ce que l’on pourrait mettre minutieusement testé dans notre analyse et même sur vidéo. Avec ces locaux, il est facile de répondre à notre question: Pourquoi auriez-vous besoin d’un Roborock S6 MaxV? Répondre à cette question peut être très bon pour vous et l’obtenir gratuitement. Nous vous expliquons comment y parvenir dans cet article.

Comment gagner un Roborock S6 MaxV gratuit

Pour être éligible à gagner un Roborock S6 MaxV, il vous suffit de réaliser trois actions sur Instagram, en particulier ceux que nous énumérons ci-dessous:

Suivez @xataka sur Instagram. Suivez @roborockglobal sur Instagram. Dites-nous pourquoi vous avez besoin d’un Roborock S6 MaxV dans cette publication Instagram et mentionnez deux amis.

Si vous nous donnez d’autres raisons et mentionnez d’autres personnes, vous pouvez participez autant de fois que vous le souhaitez jusqu’au 14 décembre 2020 à 23 h 59 (heure péninsulaire). Consultez ici toutes les informations et bases juridiques.

La La fiche technique du Roborock S6 MaxV est la plus complète: une puissance d’aspiration de 2500 Pascals, une batterie de 5200 mAh capable d’atteindre jusqu’à 180 minutes d’autonomie (selon le constructeur), un accessoire pour le récurage, une connectivité Wi-Fi pour le contrôler depuis le mobile … et une navigation « intelligente » de le plus raffiné.

Il est courant de trouver des robots aspirateurs avec navigation intelligente via laser ou caméras dans le haut de gamme, mais ce Roborock S6 MaxV dispose d’une double caméra et d’un LiDAR associé à un processeur Qualcomm pour, en plus d’optimiser les itinéraires tracés, reconnaître et par conséquent éviter les obstacles tels que les chaussures, les câbles ou les excréments d’animaux.

Venez participer et bonne chance!