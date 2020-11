Participer à vélo sur l’Alto de l’Angliru depuis le salon: c’est ainsi que La Vuelta a España veut engager virtuellement les spectateurs

Pédaler depuis chez soi et gagner une compétition cycliste n’est plus impossible. Mais que faire s’ils vous disaient que vous pouvez affronter des cyclistes professionnels depuis votre salon? Cette année, La Vuelta, l’une des principales courses cyclistes au monde, a lancé avec Rouvy, une plateforme virtuelle de cyclisme, un projet dans lequel 1000 personnes pourront concourir depuis leur domicile sur leurs rouleaux à différentes étapes d’une course de La Vuelta. Nous vous disons quelle est la technologie derrière cette prouesse compliquée qui combine la réalité augmentée et le monde du cyclisme.

Dans la nouvelle ère qui nous arrive, sous le couvert d’une pandémie brutale, le cyclisme comme de nombreux autres sports a été affecté par les conséquences du Covid-19. C’est pourquoi cette année il a été choisi pour réaliser virtuellement plusieurs courses de La Vuelta les 14, 15, 21 et 22 novembre 2020, qui seront également diffusées sur YouTube ou Facebook et commentées par des experts.

Pour ce faire, l’organisation a lancé une enquête en ligne où le Les participants et les fans pourront choisir quatre des sept étapes emblématiques de la 75e édition de La Vuelta: La Laguna Negra, Col du Tourmalet, Alto de Moncalvillo, Alto de la Farrapona, Alto de l’Angliru, Mirador de Ézaro et Alto de la Covatilla.

Comme on nous le dit depuis Rouvy, l’entreprise qui met toute la technologie de réalité augmentée pour La Vuelta, les fans n’auront qu’à s’inscrire pour participer. Dans cette première étape Les participants seront invités à entrer une série de données telles que le nom, le poids réel et l’équipement qu’ils utiliseront. «Pour obtenir la meilleure expérience, tout ce dont vous avez besoin est un entraîneur intelligent, un vélo et un appareil avec une connexion Internet sur lequel l’application Rouvy AR peut être installée», déclare Oldrich Januska, responsable produit et développement de Rouvy.

L’application Rouvy communique avec l’entraîneur sans fil via Bluetooth ou avec les protocoles ANT +, de cette manière, en plus de voir comment vous progressez sur le circuit de course à travers un avatar personnalisable, vous pouvez ressentir de manière réaliste les difficultés de la course. sol.

« L’application envoie également des informations sur la pente sur l’itinéraire ou les valeurs de puissance et le rouleau établit la résistance sur la base de cette information. Le résultat est une expérience et une sensation de conduite extrêmement réalistes », déclare Januska. Autrement dit, le rouleau deviendra plus fort si le cavalier monte une colline et plus léger s’il descend une pente.

L’application peut se connecter à la plupart des rouleaux du marché, même s’ils ne sont pas intelligents. La différence est que ceux-ci ne peuvent pas contrôler automatiquement la résistance de sorte que la sensation soit la même que lorsque l’avatar pédale en montée ou en descente. Dans le cas d’un entraîneur peu intelligent, l’endurance reste la même dans tous les scénarios. Pour obtenir cette différence de sensation, vous devrez connecter un capteur de puissance externe ou un compteur de vitesse entre le rouleau et l’application.

Système de calcul de puissance automatique pour éviter de tricher

L’un des points en faveur de cette plateforme virtuelle de cyclisme est qu’elle recrée les circuits identiques de La Vuelta. «Le tracé de Rouvy est réalisé grâce à un précédent enregistrement de la route. Le parcours est enregistré avec les informations GPS et synchronisé avec l’altitude. Donc, l’itinéraire à ROUVY est une réplique absolument 1: 1 de la scène réelle à travers laquelle se déplacent les cyclistes. Des avatars animés en trois dimensions (3D) et des portes de marque se superposent dans des séquences vidéo bidimensionnelles (2D) », nous expliquent-ils depuis Rouvy.

Pendant la course, l’application ROUVY AR se charge d’enregistrer automatiquement toutes les valeurs telles que la vitesse, la puissance, la cadence et l’heure. Les données et les résultats sont ensuite divisés par sexe et par groupes d’âge afin de pouvoir être analysés après la course. Mais, dans une course où des milliers de personnes s’affrontent, comment pouvez-vous contrôler que personne ne triche? Ils ont tout en tête à Rouvy.

«Nous avons un système automatisé pour empêcher les concurrents de tricher. Si un concurrent dépasse les valeurs de performance qu’un cycliste élite peut atteindre, il sera automatiquement disqualifié. Il est vrai qu’avec les rouleaux classiques, il était beaucoup plus difficile de mesurer ces valeurs, mais avec les rouleaux intelligents, la marge d’erreur est beaucoup plus petite », déclare Januska.

Et il ajoute: «De plus, nous comparons simultanément et manuellement la combinaison de Watts par Kilogramme du pilote en question. Ainsi, avec la relation du poids et de la puissance, nous pouvons savoir si ce sont des valeurs dans la normalité. On peut même analyser la fréquence cardiaque si le concurrent utilise une bande de pouls, très courante chez les fans de cyclisme virtuel ».

Image d’une simulation de course de l’application Rouvy.

De Rouvy, ils nous disent également que tout utilisateur qui perd la connexion Internet chez lui pendant la compétition pourra continuer à partir du point où il s’est arrêté, mais un enregistrement de temps ne sera pas conservé. Même ainsi, ils recommandent à l’utilisateur de continuer à pédaler, car lorsque la connexion est rétablie, ROUVY synchronisera automatiquement la position sur la piste et toutes les données du trajet.

Le phénomène du pédalage depuis chez soi déclenche la vente de rouleaux

Pour la visite virtuelle de cette édition, le nombre de participants sera limité à 1000 utilisateurs, tel qu’il apparaît sur le site d’inscription à la course. De plus, chaque participant pourra personnaliser son avatar avant de commencer la course. « Chaque participant peut personnaliser son « personnage »: changement de visage, corps, costume ou casque, ainsi que le modèle de vélo, la couleur, etc. », souligne Pablo Osorio, responsable numérique de La Vuelta.

Le cyclisme virtuel a explosé pendant la pandémie. La preuve en est le record de ventes de rouleaux que le marché a subi pendant les mois de quarantaine. « Je pense que plus de rouleaux de vélo ont été vendus en un mois qu’en quatre ans« , a déclaré David Martín, PDG du magasin de commerce électronique de sport Tradeinn, en avril dernier. Selon la comparaison de prix Idealo, entre le 15 et le 18 mars, la demande de rouleaux a augmenté de plus de 400%.

«Les gens ont beaucoup plus utilisé le cyclisme virtuel, car c’est un moyen de continuer à pédaler et de vivre des expériences similaires à être à l’extérieur mais à la maison. De plus, on l’a vu dans l’augmentation des abonnements sur des plateformes virtuelles comme Rouvy ou Zwift », précise Osorio. Actuellement, le prix de l’abonnement à l’application Rouvy est de 12 euros par mois, même s’il peut être utilisé par deux autres membres de la même famille – des personnes partageant la même connexion Internet.

Image d’une reconstitution de carrière de l’application Rouvy.

Le Tour de France, la plus importante compétition cycliste au monde, a déjà organisé une série d’étapes virtuelles en juillet dernier. 23 équipes masculines et 17 équipes féminines de quatre membres chacune ont participé à cette nouvelle aventure cycliste qui pourrait être suivie à la télévision.

« Je crois que c’est le début d’un nouveau système de compétition cycliste. En fait, une multitude de compétitions cyclistes virtuelles émergent partout dans le monde et les équipes sont prêtes à le faire », déclare Osorio. Et il conclut: «Et pas seulement cela. De manière plus amateur, ces applications permettent aux utilisateurs de créer une liste d’amis avec lesquels ils peuvent organiser des sorties de groupe sur le terrain de leur choix. Et tout cela de chez eux. C’est un phénomène qui est venu pour durer ».