Participants du tournoi Ibai Padel

Le streamer basque Ibai Llanos publie la liste des participants à son tournoi de paddle tennis intitulé « The Paddle of the Stars ».

Aujourd’hui à 21h00, sur la chaîne Ibai Llanos Twitch, le streamer lui-même a rendu publique la liste des participants au tournoi de padel qui s’apprête à se tenir. Dans le tournoi El Pádel de las Estrellas, il y aura pas mal de visages familiers, bien qu’il y ait eu quelques problèmes de dernière minute pour des raisons de santé.

La liste des participants est la suivante que vous pouvez voir ci-dessous. Le tournoi se déroulera en deux parties et en binôme (il reste à voir si les demi-finales et la finale sont plus longues), et chaque participant doit voir quelque chose dans l’univers de Twitch ou Youtube :

-Ibai Llanos et Valentin « Fargan »

-Werlyb et Spursito

-Xbuyer et Eric Ruiz

-TheGrefg et Gemita

-Ander Cortés et Markel Cortés

-Coscu et Wos

-Siro López et Aoutconsumer

-Kolderiu et Tresco

Tirage au sort des affrontements

Dans l’image ci-dessus, tirée du flux en direct d’Ibai, vous pouvez voir le résultat des appariements. Demain 17 juillet à 18h30, heure espagnole, débuteront les matchs que vous pourrez regarder sur la chaîne Ibai Llanos. Vous avez le lien de sa chaîne ici. Les demi-finales et la finale auront lieu le dimanche 18 juillet.