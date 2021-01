Partez à l’aventure avec l’explorateur de contenu Spotify Kids – Spotify

Parents, si vous êtes à la recherche d’options de divertissement adaptées aux enfants, le Spotify Kids L’application est un excellent point de départ. Si vous ne connaissez pas l’application, vous pouvez consulter le Explorateur de contenu Spotify Kids, une nouvelle façon amusante et engageante de prévisualiser une partie de la musique dans l’application Spotify Kids avant de la télécharger.

Une fois que vous avez atterri dans l’expérience Spotify Kids Content Explorer, votre aventure commence par la sélection de l’âge de votre enfant, comme vous le feriez dans l’application elle-même. Nous avons des suggestions audio pour les enfants plus âgés et plus jeunes, et nous adaptons l’expérience en conséquence. À partir de là, choisissez un emoji qui représente l’humeur ou la routine de votre jeune et le site Web proposera des chansons correspondantes qui sont populaires sur l’application Spotify Kids.

Préparez-vous vos enfants pour le dîner? Choisissez l’emoji de bain, là où vous entendrez peut-être « Lavez-vous les mains avec Baby Shark » par Pinkfong.

Une fois que vous vous êtes assis pour manger, choisissez l’emoji de l’assiette et vous entendrez peut-être un aperçu de Lil Nas X‘s Piste « Panini. »

Vous vous préparez à l’heure du coucher et vous avez besoin d’un moyen de détendre votre tout-petit? Choisissez l’emoji du lit pour les installer, et vous pouvez prévisualiser « Tu es mon soleil » par Comptines 123.

Les pistes que vous voyez ne sont qu’un petit échantillon de ce qui est disponible sur Spotify Kids, une application autonome conçue spécifiquement pour les enfants de 3 ans et plus et exclusive aux abonnés Spotify Premium Family. Si vous avez repéré Spotify Kids – ou si vous en entendez parler pour la première fois – cette nouvelle expérience Web est le moyen idéal pour découvrir gratuitement le contenu sélectionné à la main dans l’application Spotify Kids. L’application propose une bibliothèque croissante de plus de 300 000 titres adaptés aux enfants et 1 300 listes de lecture organisées par les éditeurs de Spotify.

Aimez ce que vous voyez? Inscrivez-vous à Spotify Premium Family, puis téléchargez l’application Spotify Kids ici.